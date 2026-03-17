NVIDIA presenta DLSS 5 y anticipa el mayor salto gráfico desde el trazado de rayos

En la GTC 2026, Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA, ha presentado oficialmente la nueva apuesta de la compañía para acercar los videojuegos al fotorrealismo. Se trata de la tecnología DLSS 5 y con ella, la renderización neuronal aplicada a los videojuegos se convierte en una realidad. El primer aspecto que conviene tener en cuenta es que la potencia bruta por sí sola ya no es suficiente, puesto que llevamos años intentando abordar el problema con técnicas de reescalado y otras tecnologías, hoy imprescindibles, aunque insuficientes dada la velocidad a la que avanza el sector.

El techo del reescalado

Por tanto, para que los videojuegos avancen en el camino hacia el fotorrealismo, era necesario resolver ese problema estructural. Como explican desde NVIDIA, un fotograma de juego tarda 16 milisegundos en calcularse, mientras que un fotograma renderizado para cine puede tardar minutos o incluso horas. En este sentido, la empresa ha multiplicado la capacidad de cálculo de sus GPU 375.000 veces desde 2001 y aunque esta brecha se ha reducido, nunca se ha cerrado por completo. DLSS 5 llega al mercado precisamente para resolver este problema, pero de una manera muy distinta.

Un modelo de renderizado neuronal en tiempo real

Los ingenieros del gigante tecnológico explican que la diferencia más evidente que ofrece su tecnología es la posibilidad de ejecutar juegos con iluminación y materiales de aspecto fotorrealista. Como resultado de estos avances, la compañía hace referencia a 'Resident Evil Requiem' entre los juegos citados para recibir soporte de DLSS 5.

La tecnología, en la práctica funciona como un modelo de renderizado neuronal integrado en el juego, que utiliza los colores y vectores de movimiento de cada fotograma como entrada y el modelo se encarga de insertar iluminación y materiales de aspecto fotorrealista. La compañía explica que esta reconstrucción de la imagen se basa en los elementos 3D de los propios juegos y se regula para garantizar una presentación uniforme de un fotograma a otro. "DLSS 5 funciona en tiempo real y con resoluciones de hasta 4K para ofrecer una experiencia de juego fluida e interactiva", explican.

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Facilidades para los estudios

Para los desarrolladores, NVIDIA les asegura un gran control sobre los resultados y una integración sencilla. Según la compañía, la plataforma Streamline les permitirá integrar la nueva tecnología en flujos de trabajo existentes, igual que ocurre hoy con DLSS y NVIDIA Reflex. La firma fija su llegada para otoño a juegos de socios como Bethesda, Capcom, Tencent, Ubisoft y Warner Bros.Games. Entre los títulos mencionados para inaugurar estas técnicas se encuentran ‘Starfield’, ‘Assassin's Creed Shadows’, ‘Hogwarts Legacy’, ‘Oblivion Remastered’ y ‘Resident Evil Requiem’.