Resident Evil Requiem roza el cielo con una atrevida entrega de carácter dual

El esperado ‘Resident Evil Requiem’, que canónicamente se corresponde con la novena entrega principal de la franquicia, llega a nuestras consolas y PC con la intención de retomar sus raíces combinando survival horror con tintes de acción que se alternan con elementos de exploración, gestión de inventario y la necesidad de no perder el control bajo presión. La narrativa gira en torno al Síndrome de Raccoon City, una condición que afecta a los supervivientes del incidente de 1998, con el virus T todavía latente. En este contexto, el concepto lúdico gira alrededor de dos experiencias distintas que se reflejan en el modo en que el jugador interactúa con el mundo, los enemigos y recursos disponibles. Esta clara división de estilos es uno de los grandes aciertos de la experiencia.

Grace se familiariza con el terror

La historia de ‘Resident Evil Requiem’ se pone en marcha con la analista de inteligencia del FBI Grace Ashcroft, que se incorpora a la serie con el encargo de investigar un asesinato que la lleva al abandonado Hotel Wrenwood, donde se produjo la trágica muerte de su madre, Alyssa Ashcroft. Su desconocimiento de los incidentes causados por el virus T en Raccoon City la sitúa en clara desventaja para todo lo que está por venir, mientras intenta reconstruir algunos detalles relacionados con el trabajo que realizó su madre como periodista de investigación. Finalmente, acabará por toparse con el Dr. Victor Gideon, un antiguo investigador de la infame y ahora desaparecida Corporación Umbrella, que demuestra un interés evidente por Grace porque cree que tiene la respuesta a algo llamado "Elpis", una palabra que verás con frecuencia a lo largo de la aventura.

Resident Evil Requiem. / Cedida

Tras ser secuestrada y llevada al Centro de Cuidados Crónicos Rhodes Hill, un centro sanitario en ruinas, Grace escapa de su captura y trata de huir bajo la presión constante de enemigos que la persiguen sin tregua. A partir de ese momento, su tramo se desarrolla procurando ser cuidadosa a cada paso, porque tras cada puerta podría aguardarle una sorpresa. Vale la pena señalar que Grace y Gideon no son las únicas figuras nuevas con presencia en la trama. También hay una misteriosa chica llamada Emily, muy pálida y delgada, cuyo papel dentro del argumento tendrás que descubrir por ti mismo.

En contrapartida contamos con uno de los personajes más conocidos de este universo, Leon S. Kennedy, que regresa con el objetivo de encontrar a Gideon y salvar a Grace Ashcroft, para aclarar qué une a ambos. Aunque el agente es un tipo curtido gracias a su entrenamiento a lo largo de los años, y también porque vivió en primera persona el incidente de Raccoon City hace casi tres décadas, parece arrastrar una infección, algo que se desarrolla poco después de su presentación.

Resident Evil. / CEDIDA

La muerte acecha en cada esquina

Como puedes imaginar, los encuentros con zombis son constantes y cada personaje lo afronta con recursos distintos. Con Grace, a menudo tendrás que elegir entre esconderte o pasar de largo sin delatar tu posición y, si es necesario huir, ya que tanto las habilidades como la munición escasea la mayor parte del tiempo, en especial si juegas en niveles superiores. En esta parcela, estudiar el comportamiento de los infectados es muy útil, ya que reaccionan a estímulos como lanzarles una botella de cristal para distraerlos. Muchos realizan acciones que recuerdan a sus tareas en vida. Por ejemplo, el zombi chef corta carne, otro manipula interruptores de luz, el zombi cantante puede desorientarte con su voz aguda o incluso despertar a otros zombis, entre otras situaciones.

Para proceder con orden, Grace puede guardar la partida dependiendo del nivel de dificultad. Si eliges el nivel clásico, solo podrás guardar con cintas de tinta en la máquina de escribir. Por suerte, puedes encontrarlas e incluso fabricarlas y guardarlas en un cofre para reservar los objetos que no estés usando, liberando así espacio en el inventario.

Fórmulas de supervivencia

‘Resident Evil Requiem’ ofrece una forma inusual de crear objetos como munición o inyectores de salud, usando sangre infectada que se encuentra en diversos lugares e incluso se extrae de determinados zombis abatidos. Estas se descubren a medida que avanzas en el juego, ampliando el repertorio de creaciones, algo muy importante para aumentar las posibilidades de supervivencia. En este sentido, el objeto más importante que puedes crear se llama Inyector Hemolítico y te permite destruir permanentemente a los infectados, porque incluso después de ser derrotados, pueden revivir al cabo de un tiempo, reapareciendo cuando pensabas que la zona estaba limpia, así que este inyector especial es la mejor manera de asegurar que nunca regresen. La otra alternativa para matar permanentemente a estos enemigos es asestarles un disparo certero del revólver a la cabeza.

Resident Evil Requiem. / CEDIDA

Conviene saber cómo gestionar los objetos que crearás, puesto que es fundamental para sobrevivir mientras recorres los rincones de Rhodes Hill, resuelves sus puzles más bien sencillos y encuentras coleccionables, objetos muy comunes en la tradición de la serie. Todo esto mientras escapas de “La Chica” y enemigos de mayor entidad, como un zombi gigante y obeso llamado Chunk, que pueden terminar con Grace en pocos segundos.

León está de vuelta y tiene un hacha

La jugabilidad de Leon es básicamente una réplica mejorada de ‘Resident Evil 4’. Cuenta con un inventario considerable y además incorpora un hacha que le permite rematar a enemigos caídos, aturdidos o de espaldas que no han notado su presencia. También puede esquivar en el último instante y responder con un remate y, en situaciones concretas, bloquear ciertas embestidas con el arma para abrir una posibilidad de contraataque.

Con Leon, la parte más combativa de ‘Requiem’ se hace patente con enemigos armados con elementos como lanzas o motosierras, que al tiempo puedes aprovechar para atacarlos. Dicho esto, hay que tener cuidado, ya que los zombis también las recogen, incluidas las de fuego o explosivos, y la cosa puede torcerse muy rápido si te equivocas. No obstante, el arsenal se expande rápidamente a medida que avanzas en la historia, al igual que la dificultad de los enemigos con los que te encuentras. Pistolas, rifles, escopetas, ametralladoras, granadas e incluso el enorme revólver, que aquí rinde mucho mejor.

Hay que tener cuidado, ya que los zombis también recogen armas, incluidas las de fuego o explosivos, y la cosa puede torcerse muy rápido si te equivocas. / Cedida

En el caso de Leon, el guardado manual es ilimitado y se habilita al llegar a Raccoon City en nuestra partida. Hasta entonces, se apoya en el guardado automático para no obligarte a repetir demasiado. También cuentas con un espacio de compra y mejora para adquirir armas, consumibles y reforzar el equipo usando la divisa que vas reuniendo. Al igual que Grace, puede crear objetos, pero tiene un repertorio más limitado y no usa el recurso de la sangre infectada. Tampoco tienes acceso al cofre de inventario clásico y cuando necesites espacio extra, tendrás que descartar o vender tus objetos, incluyendo armas, granadas, consumibles de curación y materiales de fabricación. Pero no te preocupes, puedes volver a comprarlos más tarde por el mismo precio.

Dos aventuras interconectadas en la misma historia

Dicho esto, la dinámica de ‘Resident Evil Requiem’ alterna entre Grace y Leon a medida que avanza la trama. Al principio, pasas más tiempo con la analista y las escenas con el agente son más breves, pero igual de contundentes entre combates contra jefes e incluso ayudando a Grace a huir. Sin embargo, esto cambia al llegar a Raccoon City.

Cuando regresamos a la ciudad donde comenzaron los eventos de ‘Resident Evil’, la encontramos reducida a ruinas, como era de esperar después de que el gobierno de Estados Unidos decidiera utilizar un ataque para erradicar la región y así contener el apocalipsis zombi creado por Umbrella. Sin embargo, poco después de volver, descubres que los zombis siguen ahí, algo difícil de entender. Desde este punto pasarás la mayor parte del tiempo con Leon.

El videojuego que la comunidad 'gamer' estaba esperando. / CEDIDA

En cuanto a las vistas de cámara en primera y tercera persona, ‘Requiem’ plantea como opción principal jugar en primera persona con Grace y en tercera persona con Leon, algo que se puede cambiar en cualquier momento desde el menú de opciones. En el caso del agente, facilita la gestión de situaciones con muchos enemigos y recupera ecos de ‘Resident Evil 4’. Dicho esto, apuntar y disparar en primera persona es más fácil. Con la analista, la parte más interesante de jugar en primera persona es que el terror cobra mayor relevancia. Curiosamente, su movimiento es diferente cuando huye desesperadamente, incluso tropezando y cayendo, probablemente para que también se perciba esa presión en las huidas.

Despliegue gráfico contundente

En cuanto al grado de violencia en pantalla, es bastante explícita. Cada golpe o disparo se refleja en heridas y desmembramientos y, en algunos casos, incluso es posible dejar sus cerebros al descubierto, así como cercenar extremidades y causar una carnicería cuando sus cuerpos o cabezas explotan. Algo similar ocurre con los protagonistas, cuyas muertes son particularmente violentas cuando el jugador falla y debe volver a intentarlo.

Doblaje en castellano

El diseño de sonido está muy bien trabajado y los pasos cambian de textura según el tipo de suelo, las puertas suenan con peso y los enemigos se anuncian con detalles sutiles. Por su parte, el doblaje al castellano acompaña perfectamente a la calidad del juego y ayuda a sostener la tensión en los tramos más cerrados. Grace transmite una personalidad nerviosa y vulnerable sin caer en lo histriónico y Leon suena más contenido, con ese punto de veterano que ha superado situaciones traumáticas. En conjunto, efectos, música y doblaje aportan un plus constante de tensión, especialmente cuando te mueves con los recursos justos.

Conclusiones

Jugar a ‘Resident Evil Requiem’ es como disfrutar de dos juegos diferentes que cuentan partes de la misma historia. Dos experiencias gratificantes, especialmente cuando el protagonismo recae en Leon. Dicho esto, controlar a Grace también tiene sus puntos a favor en cuanto a terror, con situaciones que dejarán a buena parte de los jugadores con buenas sensaciones.

Tanto con Leon en los tramos más orientados al combate como en las áreas volcadas en el terror de supervivencia con Grace, ‘Requiem’ consigue atrapar fácilmente al jugador en su universo de infectados. En conjunto, es una entrega muy recomendable si te interesa esa alternancia de estilos. El juego es excelente, sobre todo en jugabilidad, gráficos y puesta en escena. ‘Resident Evil Requiem’ llega el 27 de febrero para PC, PS5 (versión analizada con una copia cedida por Capcom), Switch 2 y Xbox Series X|S.