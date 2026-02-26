Blizzard anuncia Overwatch Rush, un juego de acción con héroes para iOS y Android

La desarrolladora Blizzard quiere que ‘Overwatch’ también tenga una puerta de entrada pensada para pantallas pequeñas, partidas más directas y controles adaptados al tacto. Este es el punto de partida de ‘Overwatch Rush’, un nuevo shooter de héroes con cámara cenital anunciado por la compañía, que se está construyendo desde cero para móviles iOS y Android.

La desarrolladora ha querido dejar claro desde el primer momento que no estamos ante un “recorte” del ‘Overwatch’ principal. ‘Rush’ nace como una experiencia propia con sus reglas, ritmo y forma de contar el combate desde arriba. La idea es reconocer el universo, personajes e identidad, pero sin arrastrar al móvil lo mismo que ya existe en PC y consolas.

Para ello, se ha confirmado que ‘Overwatch Rush’ está siendo desarrollado por un grupo dedicado con trayectoria en juegos para móviles, separado del Team 4, que continúa trabajando en ‘Overwatch’ y en su hoja de ruta habitual. Este es un matiz importante, ya que permite que ambos proyectos respiren a la vez, cada uno con prioridades distintas, sin que uno tenga que “robar” tiempo al otro.

Overwatch Rush iOS Android / Blizzard

Free to play con compras dentro de la app

Con el juego aún en una etapa temprana, Blizzard no ha concretado fechas ni ha entrado en detalles de contenido, pero sí ha dejado una línea bastante definida sobre cómo quiere que funcione. ‘Overwatch Rush’ será free to play, con compras dentro de la aplicación. La promesa, eso sí, es que el resultado de las partidas dependa sobre todo de la destreza del jugador y el trabajo en equipo.

En paralelo, el estudio también tiene especial interés en comprobar el rendimiento del juego. En dispositivos móviles, la estabilidad del servidor y el comportamiento técnico son algunos de los aspectos que marcan la diferencia. Llegados a este punto, desde Blizzard quieren asegurarse que ese feedback sirva para pulir la base técnica, mejorar la posible estabilidad y, sobre todo, optimizar el funcionamiento general.

Overwatch seguirá recibiendo contenido en PC y consolas

Sobre el papel, el mensaje es sencillo. ‘Overwatch Rush’ quiere ser una forma nueva de jugar en este universo, aprovechando una cámara cenital que cambia la lectura del espacio, distancias y el control del combate. Al mismo tiempo, la compañía quiere transmitir tranquilidad a los jugadores de la entrega principal, ya que ‘Overwatch’ continuará en marcha con novedades y apoyo para PC y consolas.

Overwatch Rush - Early Development

Ahora queda lo de siempre. Ver cómo aterriza la propuesta y se siente el control en los dispositivos móviles, además de comprobar qué tal encaja esa perspectiva con el ADN de la franquicia. En principio, Blizzard ya ha dado el primer paso enseñando el proyecto y dibujando sus intenciones. El siguiente, cuando lleguen las pruebas, será comprobar si todo esto se traduce en un juego sólido y con personalidad propia.