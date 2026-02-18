Mark Zuckerberg, jefe de Meta, declara en un juicio sobre la adicción a las redes sociales que amenaza el negocio de los gigantes tecnológicos

España no es el único país que se plantea responsabilizar a las redes sociales por el impacto nocivo que sus contenidos tienen en la salud mental de los menores de edad.

En Estados Unidos, meca de las grandes empresas tecnológicas que dominan Internet, colosos corporativos como Meta, TikTok, YouTube y Snap llevan tres semanas enfrascados en un juicio histórico en el que se los acusa de diseñar sus plataformas digitales para hackear el cerebro de los usuarios y generarles adicción, una estrategia que se ha comparado con la que adoptó la industria del tabaco el siglo pasado. Un resultado en su contra amenazaría el boyante negocio de esas compañías.

La sesión de este miércoles ha sido especial. Y es que, a pesar de los esfuerzos de sus abogados por evitarlo, el magnate tecnológico Mark Zuckerberg ha sido obligado a comparecer ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para responder ante el caso de la denunciante, una mujer de 20 años identificada con las siglas K.G.M. que alega que su uso compulsivo de redes sociales como Facebook o Instagram cuando era tan solo una niña agravaron tanto su depresión como sus pensamientos suicidas. Meta rechaza esa versión.

Aplicación de Instagram en un móvil / El Periódico

Su comparecencia llega dos años después de que el quinto hombre más rico del mundo, cuya fortuna asciende hasta los 226.000 millones de dólares, declarase ante el Capitolio de EEUU para pedir perdón a unos padres que atribuían la muerte de sus hijos a los espacios digitales que creó. Ahora, sin embargo, es la primera vez que Zuckerberg responde a preguntas similares ante un jurado.

La semana pasada, el director de Instagram, Adam Mosseri, declaró ante el tribunal que la plataforma se esfuerza por proteger a los usuarios jóvenes y que rechaza la idea de que las personas puedan ser clínicamente adictas a esos espacios digitales, incluso si utilizan la aplicación durante 16 horas al día.

Caso histórico

El juicio busca determinar si las empresas tecnológicas pueden ser consideradas responsables por los efectos que causan el diseño de sus redes sociales. Las demandantes alegan que características como el desplazamiento o scroll infinito y la reproducción automática de contenidos causan daños a los usuarios.

La sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EEUU ofrece inmunidad a esas compañías, pues considera que no son responsables de lo que ahí se publique. Ese texto legal ha sido crucial para que Meta, YouTube o TikTok puedan pasar de ser pequeños proyectos a imperios digitales.

El resultado del juicio podría alterar Internet al responsabilizar a las empresas tecnológicas del diseño adictivo de sus redes sociales

El resultado del juicio podría alterar Internet tal y como lo conocemos actualmente. Aunque no las responsabilizaría de todo el contenido generado por terceros, una sentencia favorable a los demandantes podría castigar esa estrategia de diseño adictivo. Así, debilitaría la sección 230 y, por ende, la protección legal que ampara a esos gigantes.

Además, de las aproximadamente 1.600 demandas presentadas en EEUU, la que da lugar a este caso ha sido seleccionada como juicio indicativo. Eso significa que su veredicto sentaría un precedente que podría inclinar todos los demás.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, en el Congreso de EEUU. / Bloomberg

En línea con la UE

El juicio va en línea con las posiciones adoptadas por el Gobierno español, que ha propuesto sancionar penalmente a los dueños de las redes sociales por el contenido que se comparte en ellas. También con el rumbo de la Unión Europea, que ya cuenta con una ley que permite prohibir aquellos elementos del diseño de las plataformas que sean considerados como potencialmente adictivos. El pasado 6 de febrero, Bruselas estableció que TikTok recurre a ese mecanismo para que los usuarios estén enganchados a la pantalla y le exigió modificar su interficie.

La china ByteDance y Snap, desarrolladora de Snapchat, llegaron a un acuerdo con la demandante poco antes de que arrancara el juicio. De esta manera, solo afectará a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, así como a Google, dueña de YouTube.