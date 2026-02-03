AMER domina la Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit y reparte dos plazas para la Tactician’s Crown

El Teamfight Tactics Pro Circuit ha vivido un fin de semana intenso con la Copa de Aguas Estancadas, un torneo que ha reunido a 64 profesionales, 32 de EMEA y 32 de AMER, con dos plazas en juego para la Tactician’s Crown, el gran torneo de referencia del juego de batallas de Riot Games.

Fase de confrontación

La competición se disputó con un formato de intercambio entre regiones, con 16 jugadores de AMER compitiendo en EMEA y 16 de EMEA compitiendo en AMER. El objetivo estaba bien definido. El ganador de cada torneo regional obtenía una clasificación directa para la Tactician’s Crown de Legado y leyenda.

En el draft de EMEA, el jugador estadounidense Carson “Darth Nub” Hu terminó en primera posición con 32 puntos. Además, Polonia colocó a dos representantes entre los cuatro primeros gracias a Jakub “Kubixon” Warzecha, que firmó 29 puntos, y Andrzej “Traviscwat” Fiks, con 28. Los dos compiten bajo el paraguas de Natus Vincere, organización ucraniana de eSports.

En el draft de EMEA, el jugador estadounidense Carson “Darth Nub” Hu terminó en primera posición con 32 puntos. / CEDIDA

En el AMER, el canadiense Nicholas “Wasianiverson” Faust se llevó el primer puesto con 34 puntos. Llegaba, además, con el aval de haber ganado la Copa de Shurima de AMER hace dos semanas, la primera parada del TPC. Con este nuevo triunfo, Wasianiverson se convierte en el primer jugador que enlaza dos victorias consecutivas en eventos del Teamfight Tactics Pro Circuit. Ambos campeones aseguran presencia en la Tactician’s Crown y dejan el doble billete en manos de AMER.

Adaptarse o morir

En términos de rendimiento, el torneo también dejó un apunte significativo a nivel de juego. Los jugadores de AMER mostraron mayor capacidad para adaptarse al metajuego que introdujo el parche 16.3b, publicado en la semana previa a la competición.

La Copa de Aguas Estancadas fue la segunda parada del Teamfight Tactics Pro Circuit y, como suele ocurrir en este circuito, la tabla se mueve con cada resultado. Los Pro Points obtenidos aquí influyen de forma directa en la clasificación de cara a las finales regionales, así que el margen para errores fue mínimo desde el primer día.

En el AMER, el canadiense Nicholas “Wasianiverson” Faust se llevó el primer puesto con 34 puntos. / CEDIDA

El camino a la gloria no da respiro

Noticias relacionadas

La próxima cita del circuito ya tiene fecha. La Copa de Demacia se celebrará del 13 al 15 de febrero, con nuevos puntos en juego y el listón todavía más alto para quienes buscan acercarse a la recta final de la temporada.