Freetour por el Yermo: mapa con los destinos imprescindibles de la serie Fallout dentro del juego

La segunda temporada de ‘Fallout’, en Amazon Prime, ha acercado el Yermo tanto a nuevos espectadores como a veteranos de la franquicia, con lugares muy reconocibles, como New Vegas, que no aparecía en pantalla desde que se vio en el juego ‘Fallout New Vegas’ en 2010. Los expertos también habrán podido reconocer Shady Sands de ‘Fallout 1’ y ‘Fallout 2’, además de los icónicos dirigibles de la Hermandad del Acero.

Si la serie en acción real ha despertado tu curiosidad por la vida en el Yermo, explorar ‘Fallout 76’ es la continuación lógica para seguir en contacto directo con el universo. A este respecto, la actualización ‘Burning Springs’ incorpora una región con localizaciones que recogen ese tipo de sensaciones. Entre ruinas donde el peligro es evidente y asentamientos que han levantado una rutina en mitad del desastre, Appalachia vuelve a ofrecer historias y problemas al unísono. Por ello, a continuación, repasamos algunos destinos “imprescindibles” de ‘Fallout 76’.

Dino Peaks Mini Golf

Dino Peaks Mini Golf puede funcionar como parada para tomarte un respiro. Si te gustó ver la segunda temporada de la serie y recuerdas el Motel Dino Dee-lite de Novac en ‘Fallout New Vegas’, este lugar te resultará familiar. Es un campo de minigolf prebélico, familiar, con nueve hoyos de temática prehistórica para disfrutar, siempre que los Sanguinarios residentes te dejen. Hay dinosaurios que recuerdan al mismísimo Dinky el T-Rex de Novac, entre los que se incluyen triceratops, estegosaurios, brontosaurios y tiranosaurios rex.

Reino de Óxido

Si te quedaste con ganas de más facciones de saqueadores, visita el Reino de Óxido y conoce a los Saqueadores del Óxido. En el epicentro de la nueva región Burning Springs de ‘Fallout 76’, el Rey del Óxido y su ejército aplican la ideología de “la fuerza hace la razón” para gobernar su infierno industrial, con un desguace, un cercado de Sanguinarios y campos de tanques de almacenamiento químico. Asómate a su arena para ver de primera mano por qué son una de las facciones más temidas del Yermo.

Athens

Como muchas de las ciudades desiertas de la franquicia, Athens (Ohio) es un duro recordatorio de que la guerra nunca cambia. Antaño una ciudad universitaria prebélica, con un amor inquebrantable por su equipo de fútbol americano y por las celebraciones de Halloween, Athens hoy es una cáscara reseca donde solo quedan necrófagos y mutarachas. Para aventureros valientes, Athens y la Universidad de Hocking están repletas de tesoros abandonados y escenas inquietantes, mientras que la gente de Burning Springs evita el pueblo fantasma a toda costa por miedo al peligro que se oculta en su interior.

Highway Town

Un abrevadero construido sobre las ruinas colgantes de la Ruta 35, Highway Town funciona como el principal puesto de comercio y núcleo de población de Burning Springs. Recuerda a otras ciudades como la Filly de la Temporada 1 de la serie o Diamond City en ‘Fallout 4’.

Highway Town es una de las pocas fuentes de agua limpia de la región y mantiene un acuerdo tácito de neutralidad incómoda para todos los que pasan por allí. La mayoría de los habitantes del Yermo se dirigen al bar Last Resort, donde actualmente se encuentran el Necrófago y su operación cazarrecompensas. Una vez lo visites, es fácil acabar volviendo a Highway Town para recoger el botín, hacer búsqueda de recompensas y moverte por una de las zonas más pobladas de la región.

Super-Duper Mart

Los espectadores con buen ojo de la Temporada 1 y los jugadores de ‘Fallout 3’ y ‘Fallout 4’, reconocerán el Super-Duper Mart, que ha llegado a la región de Burning Springs en ‘Fallout 76’. Parte de una cadena de supermercados prebélica, este Super-Duper Mart ha sido saqueado decenas de veces por los habitantes del Yermo desde que cayeron las bombas. Ubicado en un pequeño centro comercial junto a la carretera, ahora solo sirve como refugio para objetivos de búsqueda de recompensas, que lo usan como escondite para huir de los cazarrecompensas.

Desguace Clandestino

Aunque las famosas gasolineras de la cadena Red Rocket suelen ser un refugio seguro para descansar durante los viajes, no se puede decir lo mismo del Desguace Clandestino, una antigua estación Red Rocket y el restaurante del Buckeye reconvertidos en un puesto de asaltantes bajo el control del Rey del Óxido. Es uno de los puestos de vendedores de los Saqueadores del Óxido, donde los comerciantes venden chatarra, intercambian mercancías y se ganan la vida como pueden en Burning Springs.

Eso sí, los habitantes del Yermo que estén en el lado equivocado de los Saqueadores del Óxido pueden esperar una pelea feroz en el Desguace Clandestino, combatiendo desde el campo de tiro del puesto hasta el sótano del restaurante del Buckeye, un punto caliente de las actividades más siniestras de los Saqueadores del Óxido en la región.

Un universo en constante expansión

Como el resto de la franquicia, la actualización ‘Burning Springs’ está llena de historias de supervivencia, codicia y cooperación, con ciudades y facciones al estilo de lo visto en la serie, ‘Fallout New Vegas’ y otras entregas de la franquicia. Así que tanto si estás empezando tu viaje por el Yermo como si ya eres un curtido veterano, puedes acceder a esta experiencia en Steam, Xbox Series X|S, Xbox One y PS5 y PS4. También está disponible en Xbox Game Pass y PlayStation Plus Extra.