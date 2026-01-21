¿Subirá el precio de Nintendo Switch 2 en 2026? Los especialistas de mercado apuestan por un incremento

Aunque Nintendo ha insistido en que, por ahora, no prevé cambios inmediatos en el precio de Switch 2, la firma de analistas Niko Partners apunta que la consola híbrida de la compañía de Kioto podría encarecerse en 2026 por la actual situación económica sumada a varios factores de coste. En España, la consola tiene un precio recomendado de 469,99 euros, mientras que el pack con 'Mario Kart World' se anunció en 509,99 euros, precios que sirven como referencia de dónde partiría cualquier cambio.

Altas probabilidades de incremento

Al elaborar el informe sobre los principales problemas que el sector del videojuego tendrá que afrontar durante el año que acaba de comenzar, los analistas advierten que la probabilidad de un aumento en el precio de venta al público de Switch 2 en 2026 es alta, sobre todo si los aranceles, el coste de la memoria y el contexto macroeconómico siguen en la tendencia actual.

En su lectura de mercado señalan que la consola híbrida parte con un precio competitivo frente a PS5 y Xbox Series X|S, más aún tras las subidas de precio aplicadas por Microsoft a sus productos en 2025, pero consideran posible que la casa japonesa termine por el mismo camino con una revisión del PVP si los márgenes de beneficio se estrechan. En esta línea, Nintendo también ha reconocido públicamente que el escenario de los aranceles puede acabar influyendo en el precio, aunque insiste en que actualmente no prevé cambios.

Reducir el modelo base

Para evitar la mala imagen que pueda provocar entre sus jugadores, los analistas sostienen que la empresa podría inclinarse por reducir la disponibilidad del modelo base y priorizar la venta de packs, una fórmula habitual para “disimular” la percepción de una subida. En esa línea, se plantea la posibilidad de abandonar el modelo “solo consola” y centrarse en configuraciones más caras, algo coherente en Europa si se observa la diferencia entre el precio de la consola y el único pack oficial con juego que se comercializa.

Ahora bien, no todos los análisis van en la misma dirección. Un informe de la firma DFC Intelligence apunta a que los aranceles no tendrían por qué traducirse en una subida directa del precio de la consola, ya que parte de ese coste podría estar ya asumido en el PVP. En Estados Unidos, Nintendo ha llegado a señalar que los aranceles no se tuvieron en cuenta cuando se estableció el precio inicial, aunque sí han existido incrementos en accesorios en función de las condiciones del mercado.

Demasiados actores en juego

Con este cruce de previsiones, a día de hoy no hay un anuncio de subida general en el primer semestre de 2026, pero la situación económica tiene demasiadas piezas moviéndose a la vez, como los aranceles, memoria y los costes de producción, que serán los indicadores a vigilar, con Nintendo admitiendo que sigue de cerca el precio de la RAM, aunque sin hablar de cambios inmediatos.