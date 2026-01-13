La Temporada 1 de 2026 ha arrancado junto a la versión 26.01, acompañada por una cinemática y una canción original titulada ‘Salvation’ junto a Forts. A partir de ese punto, en esta Temporada inicial se persiguen varios objetivos, como que las partidas arranquen antes y con más ritmo, que cada rol tenga más personalidad durante el encuentro y que la Grieta respire Demacia por cada costado.

Actualización de las misiones por rol

En lo jugable, el cambio más llamativo es la actualización de las misiones por rol. Estas progresan cuando se cumplen condiciones asociadas a cada posición y al completarlas, entregan recompensas en plena partida. El ejemplo que pone Riot sirve para hacerse una idea. Para la calle central, se habla de botas de nivel 3 gratis y una retirada más rápida, mientras que para la calle inferior se menciona un séptimo espacio de objeto y más generación de oro.

También llega una revisión del ritmo general en clasificatorias, normales y Modo rápido. La selección de campeón se acelera, y tanto la primera oleada de súbditos como los primeros monstruos de la jungla aparecerán antes. Son cambios pequeños, pero suelen tener efecto directo en cómo se desarrollan los primeros minutos.

La Grieta recibe elementos nuevos

Riot aplica algunas novedades en el mapa como luces féericas y Sobrecrecimiento cristalino, como parte del aire demaciano de la temporada. En paralelo, ARAM Caos seguirá disponible durante más tiempo y se anticipa una actualización grande más adelante en la temporada, prevista para la versión 26.03.

Por Demacia abre la Temporada 1 de LoL 2026 con un buen puñado de cambios en la Grieta. / Elsotanoperdido

Si la parte de sistemas pretende que el juego vaya más suelto, la parcela estética y narrativa gira alrededor de Demacia, un reino militar dentro de Runaterra, muy ligado a ideales de justicia y unidad. En la Grieta vemos ese sello con una apariencia actualizada con torretas de petricita y adornos de alas doradas. Pero hay otros elementos muy esperados, como por ejemplo la actualización de Shyvana que llegará durante el Acto 2. Riot adelanta una apariencia nueva para sus formas humana y dracónica, con habilidades similares a las actuales y algunos cambios menores. El kit completo se detallará cuando el cambio aterrice en ese Acto 2.

El ascenso de Demacia

La temporada también incorpora un metajuego llamado ‘El ascenso de Demacia’. La propuesta nos invita a acompañar al crecimiento del reino con actualizaciones periódicas durante la propia temporada. Para complementar la narrativa también se publicarán una serie de cómics animados.

En el apartado social, el documento se refiere a situaciones muy concretas, como la posibilidad de intervenir cuando alguien “secuestra” una sala imponiendo sus preferencias, con un sistema que detectará sospechas de infracción si un jugador amenaza con arruinar la partida a los demás. La implantación será gradual por regiones y se complementará con dos medidas claras. No se podrá bloquear a los campeones preseleccionados por aliados durante la selección y el polivalente automático seguirá activo si se abandona la cola.

Asuntos cosméticos

Como es habitual, la temporada también trae una extensa batería de aspectos. En la versión 26.02, Briar y Samira recibirán Academia de combate, mientras Galio y Ornn tendrán diseños inspirados en animes de mechas. También vuelve Artificiero para el Deleite lunar y debutará Pétalos de primavera, en colaboración con Wild Rift. Más adelante llegarán los de April Fools, y en el Acto 2 se verá una serie que enseña un lado más oscuro de Demacia.

En cosméticos de mayor rango, se anuncia una temática que debutará durante el First Stand, con Morgana como primer aspecto de prestigio al principio de la temporada, seguido por otros para Sona y Mordekaiser. Viego, “rey renacido”, tendrá un aspecto exaltado en el santascórum. El victorioso de la Temporada 1 será para Braum, desbloqueable jugando clasificatorias.

Escena competitiva

En cuanto al plano competitivo, 2026 da la bienvenida a una travesía internacional que partirá en el First Stand, del 16 al 22 de marzo en la Riot Games Arena de São Paulo, Brasil. Allí participarán ocho equipos, con dos plazas para LCK y dos para LPL, además de un representante de LEC, LCS, CBLOL y LCP. Los enfrentamientos serán al mejor de cinco, y Riot añade que LCS y CBLOL vuelven a ser ligas independientes.

El MSI se celebrará en Daejeon, Corea del Sur, y el Mundial 2026 regresará a Norteamérica con paradas en Texas y Nueva York. También se anuncia un ajuste de la fase previa a la partida, separando la elección de lado y el orden del reclutamiento mediante un sistema llamado “primera elección”. No obstante, el Hall of Legends volverá más tarde de lo habitual, aunque antes del Mundial 2026.