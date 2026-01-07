007 First Light confirma DLSS 4 en PC y publica requisitos oficiales con objetivos de rendimiento.

Previsto para publicarse el 27 de mayo de 2026, IO Interactive y Amazon MGM Studios siguen compartiendo detalles técnicos sobre ‘007 First Light’. En esta ocasión, la compañía ha publicado una lista actualizada de los requisitos técnicos de la aventura, que promete adaptarse a un buen número de configuraciones de PC. Para no perder tiempo, la configuración básica del juego requiere de una combinación de CPU Intel Core i5 9500K/AMD Ryzen 5 3500 y una GPU NVIDIA GTX 1660 o AMD RX 5700. A cambio, necesitarás al menos 16 GB de RAM y 80 GB de espacio libre en disco.

Compatible con muchas líneas de PC

Con este hardware, los jugadores interesados en ‘007 First Light’ deberían disfrutarlo en resolución nativa de 1080p, con una velocidad de fotogramas cercana a los 30 FPS. Sin embargo, el estudio aún no ha revelado qué calidad visual garantizará esta combinación sugerida.

“Nuestra colaboración con NVIDIA en 007 First Light nos permite ofrecer una experiencia en PC a la altura de la calidad que creemos que la franquicia de Bond merece. Rendimiento, velocidad de respuesta y realismo”, afirmó Ulas Karademir, CTO de IO Interactive. “Todo debe sentirse natural y sin esfuerzo para el jugador, y las tecnologías NVIDIA GeForce RTX, incluido DLSS 4, nos permiten lograr exactamente eso.”

007 First Light – Nvidia PC Dev Diary

Para este título, IO Interactive ha evolucionado su motor Glacier para respaldar el tono cinematográfico del juego, potenciar su acción y reflejar los escenarios. Las mejoras se centran en ofrecer una experiencia fluida, desde las interpretaciones de personajes hasta los entornos de una producción que nos trasladará una historia original sobre el origen del agente secreto más famoso del mundo, aquí retratado como un joven novato que aún no ha establecido completamente su nombre ni identidad.

Aprovechar la potencia de las tecnologías RTX

Por otro lado, la compañía confirma un acuerdo de colaboración con NVIDIA para garantizar que el juego cuente con la última tecnología RTX. Por tanto, el título incluirá soluciones como DLSS 4 con Multi Frame Generation en su lanzamiento, la versión del generador de fotogramas de la empresa que anticipa un rendimiento sustancialmente mejorado.

Especificaciones oficiales para PC:

Requisitos mínimos Windows 10/11, 64-bit - 30 FPS a resolución 1080p:

Procesador: Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500

Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / GPU Intel equivalente

RAM: 16 GB - RAM de vídeo: 8 GB

Almacenamiento: 80 GB como mínimo

007 First Light confirma DLSS 4 en PC y publica requisitos oficiales con objetivos de rendimiento. / Elsotanoperdido

Requisitos recomendados Windows 10/11, 64-bit - 60 FPS a resolución 1080p:

Procesador: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600

Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / GPU Intel equivalente

RAM: 32 GB - RAM de vídeo: 12 GB

Almacenamiento: 80 GB como mínimo

007 First Light – Tráiler

A la espera del joven Bond

‘007 First Light’ tiene previsto su lanzamiento el 27 de mayo de 2026, llegará a PS5, Xbox Series, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 y PC, y ya se encuentra disponible en preventa. Como incentivo, estos recibirán la mejora gratuita a la Edición Deluxe, que incluye acceso anticipado de 24 horas, además de skins y atuendos exclusivos dentro del juego. En el caso de Switch 2, la reserva se limita a la edición física, mientras que el acceso anticipado de 24 horas se ofrece en ediciones digitales.