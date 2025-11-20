Lanzamientos
Ghost of Yōtei revela la fecha de lanzamiento del modo Nueva Partida+
El éxito de Sucker Punch para PS5 recibirá nuevas mejoras, un nivel de dificultad adicional y más opciones cosméticas
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Si ya has completado la aventura de Atsu en ‘Ghost of Yōtei’, la desarrolladora Sucker Punch te acaba de dar una excusa inmejorable para volver a jugarla, puesto que, a partir del 24 de noviembre el juego incluirá un modo Nueva Partida+. Según el estudio, esta opción permitirá reiniciar la aventura con todos los recursos que tu personaje haya acumulado a lo largo de la historia.
Sin embargo, no tendrás que conformarte con derrotar fácilmente a tus oponentes gracias a las ventajas que ofrecen armas de fuego, armaduras y habilidades. Esto se debe a que, en el modo Nueva Partida+, se habilita un nivel de dificultad más exigente. Además, aparecerá la moneda “Flores” que se puede usar para desbloquear más de 30 objetos cosméticos.
Sucker Punch también anticipa que la variante ofrecerá hasta diez amuletos nuevos para potenciar las habilidades de Atsu. Además, el personaje alcanzará un nivel extra de mejora para armas y conjuntos de armadura.
Ghost of Yōtei se prepara para recibir mejoras
Aunque no tengas intención de disfrutar de una segunda vuelta también obtendrás otros incentivos gracias a una actualización gratuita programada por el estudio. A partir de entonces, el título permitirá rejugar misiones individuales con la opción de consultar el rendimiento en cada una. También recibirá nuevas funciones de accesibilidad, incluyendo la reasignación de los botones direccionales y, a su vez, incorporará mejoras en el Modo Foto, como mayores controles de exposición, una cuadrícula de composición y filtros adicionales.
Ghost of Yōtei - Nueva Partida +
Todos contentos
En Sucker Punch aseguran que se encuentran muy satisfechos con el estado del título exclusivo para PS5 y que continuarán trabajando en nuevas características. Entre ellas se encuentra el modo multijugador ‘Legends’, que llegará en 2026 y profundizará aún más en el folclore japonés.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones
- Gentrificación en Canamunt: 'Los mismos que se quejan de que no quedan vecinos alquilan a precios desorbitados