Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comunicaciones

ChatGPT, X y Canva sufren una caída global que afecta a millones de usuarios en todo el mundo

Todo apunta a que el origen del fallo está relacionado con el proveedor de nube Cloudflare, que asegura que su red global está "experimentando problemas"

Twitter, ChatGPT y Canvas sufren una caída global que afecta a millones de usuarios.

Twitter, ChatGPT y Canvas sufren una caída global que afecta a millones de usuarios. / EFE

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

X, la red social antes conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción de su servicio que afecta a miles de usuarios en todo el mundo. Lo mismo sucede con otras plataformas como ChatGPT, de OpenAI; Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk; o Canva, según indica el portal Downdetector.

La caída parcial de sus servicios no tiene, por ahora, una confirmación oficial. Aun así, varias fuentes apuntan a que esta nueva incidencia en internet podría ser culpa del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, especializado en ciberseguridad y en alojamiento de tanto páginas web como aplicaciones. La compañía ha asegurado en un comunicado que su red global está "experimentando problemas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents