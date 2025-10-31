Anunciado por Amazon en 2023, el MMO de mundo persistente que prometía abarcar hechos de ‘El Hobbit’ y ‘El Señor de los Anillos’ se habría cancelado, según anticipa parte del personal que ha salido por la puerta de la editora, ya que Amazon no lo ha anunciado oficialmente.

Fin de proyecto

No obstante, los desarrolladores despedidos esta semana afirman que el proyecto también ha terminado por ser víctima de la política que los ha dejado sin empleo. “Esta mañana me uní a los despidos de Amazon Games, junto con mis talentosísimos compañeros de New World y del nuevo juego de El Señor de los Anillos (¡les habría encantado!)”, asegura la ingeniera Ashleign Amrine en LinkedIn, donde también elogió a sus compañeros.

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games. / Elsotanoperdido

Era algo esperado, ya que hace semanas al anunciar alrededor de 14.000 despidos, la empresa aseguró que estaba reorientando su estrategia en el mercado de los videojuegos. Si bien antes invertía en títulos de larga duración como los MMO, actualmente parece que han pasado a centrarse en experiencias más casuales, muchas de ellas desarrolladas con inteligencia artificial generativa.

A la espera de noticias oficiales

Aunque Amazon aún no ha cancelado oficialmente su nuevo y ambicioso proyecto de rol, parece que es solo cuestión de tiempo que lo haga. De confirmarse, sería el segundo intento fallido de levantar un MMO en la Tierra Media bajo el paraguas de la compañía.

En 2019, la compañía anunció una colaboración con Leyou, posteriormente adquirida por Tencent, para crear un MMO ambientado en este universo de fantasía. Sin embargo, el proyecto fue finalmente cancelado en 2021 tras varios desacuerdos contractuales derivados de esa adquisición.

The Lord of the Rings Online – Tráiler

¿Qué nos queda?

Para los amantes de la Tierra Media, ‘El Señor de los Anillos Online’ (2007) sigue siendo una opción sólida. A pesar de que Amazon lo comparó con una “película en blanco y negro” para hablar del salto tecnológico respecto al cancelado MMO, el título aún cuenta con una comunidad estable, aunque pequeña para los estándares actuales de la industria del videojuego.