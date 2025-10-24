Worlds 2025: G2 ya está en playoffs y Movistar KOI se juega el pase en un último cruce agónico

Fiel a su espíritu competitivo, la fase suiza no decepciona y, además, entre tanto deja importantes titulares. Por ejemplo, que G2 resolvió su serie ante FlyQuest por 2-1 y asegura presencia en la fase eliminatoria, pero también cobra importancia la remontada de Movistar KOI, que llegará al decisivo del sábado 25 de octubre con opciones muy reales de seguir en el torneo.

G2 con camino libre

El conjunto europeo cerró un 2-1 ante FlyQuest con respuesta convincente en los mapas dos y tres. Cedió el primero y respondió con dos victorias seguidas. Los parciales de bajas fueron 4-11, 15-3 y 20-12, suficientes para firmar el 3-1 y entrar en las eliminatorias.

KOI fuerza el todo o nada

Nervios bajo control en un Movistar KOI que superó a Team Secret Whales por 2-1 y se coloca 2-2. Es decir, le resta un último cruce para definir su continuidad en la competición en el quinto partido del suizo, que se juega el sábado 25 de octubre, día que cerrará la etapa previa a los cruces.

Movistar KOI. / .

Más billetes a playoffs

La jornada también dejó rondas muy interesantes en la parte alta. Gen.G venció a Top Esports por 2-0. La serie quedó marcada por dos mapas con control total de objetivos y un balance acumulado de 44 eliminaciones a 15.

Hanwha Life Esports hizo lo propio frente a CTBC Flying Oyster con otro 2-0, con un Viper muy fino en la calle inferior y un plan que aseguró primera torre a Barón en momentos decisivos. Antes, KT Rolster y Anyone’s Legend habían sido los primeros en asegurar su pase. KT superó a Top Esports por 2-0 con parciales y una dupla Bdd-Cuzz muy productiva con 20 bajas y 53 asistencias por solo seis caídas. Anyone’s Legend venció 2-1 a CFO en una serie interesante que se decantó por los de Chengdu.

El suizo de Worlds 2025

Con tres victorias que se traducen en clasificación y tres derrotas que implican decir adiós, estas series al mejor de tres y cinco se disputan con Fearless Draft, un sistema que impide repetir campeones dentro de la misma serie y obliga a reajustar selecciones entre mapa y mapa. La fase suiza concluye este sábado 25 de octubre, con los cuartos de final en el Mercedes-Benz Arena de Shanghái a partir del 28, con semifinales en la misma sede y gran final el 9 de noviembre en Chengdu.

Worlds 2025. / .

Encaramos la recta final

En resumidas cuentas, los chicos de KOI preparan su examen final dentro de una tendencia positiva, mientras en G2 con camino libre pueden dedicar su tiempo a preparar las próximas citas importantes. En todo caso, quedan días intensos y nos espera un fin de semana que definirá acompañantes en el cuadro. Lo podremos seguir en riguroso directo y con comentarios en castellano en el canal de LVP en Twitch.