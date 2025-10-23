Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Videojuegos

Así logra I Mother explorar el origen de la comunicación humana en clave de aventura

Inspirado en la investigación de la paleoantropóloga Genevieve von Petzinger, el juego prescinde del lenguaje escrito o hablado

I Mother.

I Mother.

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

La desarrolladora HellYeah! y la editora indie.io son las responsables de un proyecto independiente que acaba de aterrizar en Steam tras un esperanzador periodo de desarrollo. Se trata de ‘I Mother’, un juego de acción y aventuras ambientado en tiempos prehistóricos que prescinde del uso de lenguaje escrito o hablado.

Un juego de señales

La obra nos invita a experimentar el nacimiento de la comunicación humana utilizando símbolos, gestos y sonidos como formas de interpretar e interactuar con el entorno. El protagonismo recae en una mujer neandertal perdida en un entorno hostil, que debe sobrevivir cazando, buscando refugio y dando sentido a las señales de su entorno para encontrar el camino a casa.

I Mother.

I Mother. / .

Inspirado en la investigación de la paleoantropóloga Genevieve von Petzinger, ‘I Mother’ recrea símbolos reales hallados en yacimientos arqueológicos que datan entre el 35000 y el 10000 a. C., representando una de las primeras formas de comunicación de la humanidad. El juego anima a interpretar el significado de estos símbolos a su manera, haciendo que la aventura sea más personal y abierta a múltiples interpretaciones.

Espiritualidad primitiva

Además de indagar en el comportamiento humano y la evolución cognitiva, el juego presenta momentos de espiritualidad primitiva, con sueños y visiones que reflejan los miedos y emociones de la protagonista. Estos eventos oníricos influyen en su fuerza interior y su capacidad para superar las trabas que le esperan en el viaje.

I Mother - Launch Trailer

Sin lenguaje, pero con ritmos tribales

La banda sonora está compuesta por Paleowolf y combina tambores tribales, instrumentos de aire arcaico y voces rituales en su búsqueda de canalizar el pulso primitivo del mundo y subrayar las emociones de cada situación en una época anterior a las palabras, reforzando el ambiente prehistórico.

El diseño de sonido tiene un papel funcional. Al no existir mapa ni indicaciones textuales, la orientación depende de los sentidos (vista, sonido, olor y memoria). Determinados patrones ayudan a identificar recursos, refugios o peligros cercanos, de forma coherente con la idea de avanzar por instinto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  2. Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
  3. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  4. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  5. La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía
  6. La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma
  7. Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’
  8. El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura

Rifirrafe en Cort por la flotilla a Gaza: "Imagine que yo ahora me voy dos meses a Venezuela a combatir la dictadura de Maduro"

Rifirrafe en Cort por la flotilla a Gaza: "Imagine que yo ahora me voy dos meses a Venezuela a combatir la dictadura de Maduro"

Así logra I Mother explorar el origen de la comunicación humana en clave de aventura

Así logra I Mother explorar el origen de la comunicación humana en clave de aventura

Detienen a un ladrón por una veintena de robos en bares y restaurantes de Mallorca

Detienen a un ladrón por una veintena de robos en bares y restaurantes de Mallorca

Así actuaba el ladrón detenido por una veintena de robos en bares y restaurantes de Mallorca

Así actuaba el ladrón detenido por una veintena de robos en bares y restaurantes de Mallorca

El Ayuntamiento de Palma inicia la rehabilitación de la plaza Ecce Homo para mejorar la accesibilidad y renovar el pavimento

El Ayuntamiento de Palma inicia la rehabilitación de la plaza Ecce Homo para mejorar la accesibilidad y renovar el pavimento

VÍDEO | Así son las prácticas en la UCI a través de la realidad virtual

VÍDEO | Así son las prácticas en la UCI a través de la realidad virtual
Tracking Pixel Contents