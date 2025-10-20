Lanzamientos de videojuegos de la semana: Ninja Gaiden 4 y Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 se hacen fuertes

Ya estamos aquí un lunes más, puntuales a nuestra cita semanal con las novedades del sector del entretenimiento electrónico, así que rápidamente damos un repaso a los videojuegos que se lanzarán del 20 al 24 de octubre de 2025 para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC, con nombres muy esperados y algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Lo más destacado de esta semana es el lanzamiento de ‘Ninja Gaiden 4’, nueva entrega numerada de la franquicia que promete recuperar el característico sentido de la acción que hizo famosa a la serie. Un estreno que no desmerece el lanzamiento de otra obra muy demandada de la franquicia ‘Vampire’, que nos trae la historia de una nueva vampira en ‘The Masquerade – Bloodlines 2’. Lo hace junto a ‘Bermuda Survivor’, ‘Lessaria: Fantasy Kingdom Sim’ y ‘Fast & Furious: Arcade Edition’, entre otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

20 de octubre

‘Bermuda Survivor’ (PC)

‘Lone Soul’ (PC)

‘Lessaria: Fantasy Kingdom Sim’ (PC)

21 de octubre

‘Jurassic World Evolution 3’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Painkiller’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2’ (PS5, Xbox Series, PC)

The Chinese Room retoma el universo del juego de mesa con Phyre, un vampiro ancestral (con género seleccionable) que despierta tras 100 años de letargo. En los foros se le apoda “el Nómada”, y debe abrirse camino en la Seattle actual. El juego original, ‘Bloodlines’ (2004), se convirtió en un clásico de culto por su narrativa y ambientación gótica. Ahora, tras un largo letargo, Phyre despierta al borde de una guerra y tendrá que enfrentarse a quienes controlan la ciudad, forjar alianzas y decidir quién gobierna. La entrega recupera elementos conocidos de la serie y recompensa estilos de juego distintos según la elección de clan.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – Tráiler

‘Ninja Gaiden 4’ (PS5, Xbox Series, PC)

Ryu Hayabusa está a punto de regresar para deleite de los amantes de la acción exigente. Esta nueva entrega de la legendaria serie busca revivir el espíritu de combate con movimientos letales y una experiencia desafiante, acompañada por mejoras visuales y animaciones más detalladas que aprovechan la potencia de PS5 y Xbox Series.

Ninja Gaiden 4 – Tráiler

22 de octubre

‘Dispatch’ (PS5, PC)

‘House Builder 2’ (PC en acceso anticipado)

‘Relic Guardian – Tower Defense’ (PC)

23 de octubre

‘Twisted Toys’ (PC)

‘Tormented Souls II’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Elemental: Reforged’ (PC, acceso anticipado)

‘Triangle – Cursed Town’ (PC)

‘Dreamed Away’ (PC, Switch y Switch 2, Xbox One y Xbox Series)

‘PowerWash Simulator 2’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Persona 3 Reload’ (Switch 2)

‘Plants vs. Zombies: Replanted’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

24 de octubre

‘Chicken Run: Eggstraction’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Age of Warbots’ (PC en acceso anticipado)

‘Once Upon a Katamari’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Fast & Furious: Arcade Edition’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘EVERDARK: Undead Apocalypse’ (PS5, Xbox Series, PC)

Ryu Hayabusa regresa con las expectativas muy altas

¿Qué te parecen los juegos que están pendientes de estreno esta semana? como ‘Ninja Gaiden 4’, ‘Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’, ‘Once Upon a Katamari’ o ‘Tormented Souls II’ ¿Tienes preferencias por alguno o quizá con más de uno? En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras pasiones virtuales.