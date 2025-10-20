Corte global
Una caída mundial de la nube de Amazon deja inoperativas cientos de webs y apps como Fortnite, Zoom o Perplexity
La compañía está investigando un repentino aumento en las tasas de error
Videojuegos como Fortnite y Roblox, asesores de IA como Alexa o Perplexity, redes sociales como Snapchat y herramientas de productividad como Zoom o Canva están actualmente inoperativas o sufren fallos en su funcionamiento debido a una caída mundial de los servicios de computación en la nube de Amazon que está a afectando a cientos de páginas web y aplicaciones de todo tipo.
El verificador de estado de Amazon Web Services (AWS) indica que la compañía está investigando un repentino aumento en las tasas de error y latencias de al menos 20 de sus servicios que perjudica los servicios en varias regiones del mundo. La causa del corte es, por ahora, un misterio. "Estamos involucrados activamente y trabajando para mitigar el problema y comprender la causa", indican en un comunicado, que promete actualizaciones de estado cada 45 minutos.
Usuarios de todo el mundo han notado desde primera hora de la mañana esos problemas de conectividad. Según el portal Downdetector, a las 10 hora española ya se habían presentado más de 5.710 quejas por problemas en el acceso a servicios web, la immensa mayoría de ellas desde la costa este de los Estados Unidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- En Mallorca no hay mallorquines
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- Los propietarios mallorquines con inquilinos vulnerables siguen sin cobrar el alquiler del Estado
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl