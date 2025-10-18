Movistar KOI al borde del abismo tras un duro arranque en el Mundial de League of Legends 2025

El Campeonato Mundial de League of Legends 2025 (Worlds) ha comenzado con firmeza en Pekín. La Fase Suiza, formato que reúne a los mejores equipos del planeta, ha dejado ya un buen número de resultados inesperados y un arranque muy cuesta arriba para los representantes europeos. Entre ellos, Movistar KOI vive sus horas más complicadas del año tras dos derrotas consecutivas que lo dejan al borde de la eliminación.

Europa comienza con mal pie

Así, el estreno de KOI no fue el esperado. En su primer partido, el conjunto español cayó ante KT Rolster tras un inicio prometedor que se desmoronó en el juego medio, donde los coreanos impusieron su control. En la segunda jornada, el rival fue G2 Esports, conocido dentro y fuera de la LEC. El resultado, otro fallo que deja al equipo en una situación límite, puesto que una derrota más supondría el adiós definitivo a Worlds. La única salida pasa por encadenar tres victorias seguidas en formato Bo3, una hazaña que solo unos pocos han logrado en este tipo de torneos.

Fnatic tampoco ha tenido la mejor suerte. El conjunto británico comenzó con una derrota ante CTBC Flying Oyster y después fue superado con claridad por Bilibili Gaming, lo que lo sitúa con el mismo registro que KOI (0-2) y la misma presión a cuestas. Cada mapa, cada decisión, puede ser la última.

Reacción de G2

G2 Esports, en cambio, mantiene su candidatura. Tras un estreno complicado frente a Top Esports, el equipo se rehízo con una victoria convincente sobre KOI. Con un balance de 1-1, los de Caps y compañía conservan margen de maniobra y aspiran a sellar su pase a la siguiente fase si logran imponerse en su próximo Bo3.

Entre los favoritos globales, Top Esports se mantiene firme con un 2-0 que lo acerca a playoffs. Bilibili Gaming, tras su traspié inicial, ha corregido rumbo, mientras que pesos pesados como Gen.G y T1 han dejado dudas al perder frente a Anyone’s Legend y CFO. Aunque sus registros (1-1) los mantienen dentro del torneo, ambos necesitan ajustes urgentes en sus drafts y ejecución si no quieren complicarse.

Enemigos inesperados

En el capítulo de revelaciones 100 Thieves mostró muy buenas maneras con su triunfo inaugural ante BLG, y especialmente CTBC Flying Oyster, que ha logrado imponerse tanto a Fnatic como a T1, convirtiéndose en el equipo sensación del torneo. Anyone’s Legend también ha ganado espacio tras cerrar la segunda jornada con un 2-0 impecable.

Cuenta atrás para la supervivencia

La tercera ronda marcará el inicio de las series al mejor de tres. Los equipos invictos (2-0) jugarán por asegurar su pase a playoffs, mientras que los que no han ganado (0-2) se medirán en eliminatorias directas. KOI y Fnatic comparten destino y la siguiente derrota supondrá despedirse de Pekín. G2, en cambio, peleará por estabilizar su posición en mitad de la tabla y acercarse a Shanghái, donde se celebrarán cuartos y semifinales, antes de la gran final prevista el 9 de noviembre en Chengdu.

Próximos enfrentamientos

Movistar KOI vs Fnatic – 19 de octubre, 10:00

G2 Esports vs Bilibili Gaming – 18 de octubre, 12:00

Tan solo recordar que todos los partidos pueden seguirse en directo con comentarios en castellano a través del canal oficial de LVP en Twitch.