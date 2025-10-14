Novedades
Worlds 2025 ya tiene himno; así suena ‘Sacrifice’ en la voz de G.E.M
El Mundial de League of Legends arranca en China del 14 de octubre al 9 de noviembre y podremos seguirlo en directo
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Riot Games ha presentado ‘Sacrifice’, el himno oficial de Worlds 2025. La canción llega como carta de presentación del torneo en su 15º aniversario y se estrena con un videoclip que se centra en promover el trabajo y los sacrificios que sostienen cada gran noche competitiva.
Interpretar el himno
‘Sacrifice’ está interpretada por G.E.M. y escrita por Alex Seaver de Mako junto a Sebastien Najand. La producción adicional corre a cargo de Jayson DeZuzio, la mezcla es de Tony Maserati y la masterización de Mike Bozzi, con producción ejecutiva de Riot Games Music. El lanzamiento del vídeo llegó con un ligero retraso tras la resolución de editar la aparición de Gabriël “Bwipo” Rau por una polémica reciente. En este sentido, dicha modificación fue comunicada y el clip se ha publicado ya con la nueva edición.
Quién es G.E.M.
G.E.M. es el nombre artístico de Gloria Tang, artista nacida en Shanghái y criada en Hong Kong. El acrónimo se asocia a Get Everybody Moving y su trayectoria en el mercado asiático se remonta a 2008.
Cada edición del Mundial estrena un tema que marca la narrativa competitiva de las semanas decisivas. ‘Sacrifice’ cumple ese papel y acompaña el arranque de un campeonato que vuelve a reunir a las mejores plantillas del planeta. Tan solo recordar que Worlds 2025 se disputa en China del 14 de octubre al 9 de noviembre. Como es habitual, toda la competición puede seguirse en directo a través de lolesports.
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Encuentran un cadáver descompuesto en una caseta en la finca de Son Real, en Santa Margalida
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- Un delincuente pega una paliza a un turista en el centro de Palma para quitarle un reloj de 56.000 euros