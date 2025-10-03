Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

E-sports

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles

Fin de semana decisivo en el Accor Arena con FNATIC, NRG, DRX y Paper Rex en la lucha por la copa

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles. / Elsotanoperdido

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

La fase final de VALORANT Champions 2025 ya está en marcha en París y llega sin representación española. Team Heretics y GIANTX se despidieron antes del fin de semana, dejando el tramo final para cuatro pesos pesados que se han ganado el billete a base de series muy serias. El título se decide entre FNATIC, NRG, DRX y Paper Rex en el Accor Arena.

Adiós a Heretics y GIANTX

El camino español se torció pronto. Heretics cayó 0-2 ante MIBR en el cuadro superior y, ya en la repesca, se impuso 2-1 a GIANTX en un duelo que garantizaba el KO de uno de los dos representantes. En la siguiente ronda, Paper Rex frenó a los madrileños por 2-1 y apagó definitivamente el sueño de pelear por las medallas. GIANTX, por su parte, cedió 0-2 con NRG en su debut de playoffs y quedó relegado al cuadro inferior antes del cruce fratricida.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles. / Elsotanoperdido

El cuadro, al rojo vivo

Por arriba, FNATIC y NRG se miden en la final del cuadro superior (Bo3); el ganador volará directo a la gran final del domingo. Por abajo, DRX y Paper Rex juegan la semifinal del cuadro inferior (Bo3); el vencedor peleará mañana la final del cuadro inferior (Bo5) contra el perdedor del FNATIC–NRG por el último billete a la finalísima. Horarios en hora peninsular: hoy 13:00 y 16:00, sábado 13:00, domingo 13:00.

FNATIC llega desde un alto nivel competitivo tras superar a Paper Rex en semifinales del upper. NRG viene de tumbar a MIBR y de un cruce sólido ante GIANTX. Partido con aroma a final anticipada. En la parte baja, DRX ha sobrevivido a una repesca durísima y Paper Rex sigue siendo puro vértigo en ataque pese a su caída al lower. Cualquier error puede costar el torneo.

Dónde verlo

Las finales se disputan del 3 al 5 de octubre en el Accor Arena de París y pueden seguirse en los canales oficiales, con cobertura y guía del evento en la web. La retransmisión en castellano se emite en el canal de Valorant España en Twitch.

Próximas citas (CEST)

Final del cuadro superior: FNATIC vs NRG - viernes 3/10, 13:00

Semifinal del cuadro inferior: DRX vs Paper Rex - viernes 3/10, 16:00

Final del cuadro inferior: sábado 4/10, 13:00 (Bo5)

Gran final: domingo 5/10, 13:00 (Bo5)

Con los españoles fuera, queda un fin de semana para sentarse a disfrutar del mejor VALORANT del año y ver quién levanta la copa en París.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
  2. La marca Maricastaña liquida su tienda en Palma: 'Lo vendemos todo: muebles, cortinas, burras...
  3. Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
  4. Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
  5. El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios
  6. Investigan la posible muerte violenta de un hombre en su domicilio de Llucmajor
  7. La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
  8. José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas

Bob Pop en el FLEM: "Escribir se ha convertido en una pulsión que hago en distintos formatos"

Bob Pop en el FLEM: "Escribir se ha convertido en una pulsión que hago en distintos formatos"

La satisfacción con la sanidad madrileña alcanza su nivel más alto en cuatro años, según un estudio de Ipsos

La satisfacción con la sanidad madrileña alcanza su nivel más alto en cuatro años, según un estudio de Ipsos

Israel intercepta al último barco de la Flotilla

Israel intercepta al último barco de la Flotilla

El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park

El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles

La Generalitat se querella contra Josep Pàmies, el "gurú" de las terapias alternativas que llegó a Mallorca de la mano de Miguel Bosé

La Generalitat se querella contra Josep Pàmies, el "gurú" de las terapias alternativas que llegó a Mallorca de la mano de Miguel Bosé

Sóller rendirá homenaje a Rafa Rullán con un partido de estrellas del baloncesto

Sóller rendirá homenaje a Rafa Rullán con un partido de estrellas del baloncesto
Tracking Pixel Contents