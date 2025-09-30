Novedades
Wolfenstein aterriza en World of Tanks con Blazkowicz y sus aliados montados en el carro pesado Zwilling
Del 2 al 13 de octubre se podrá disfrutar de un nuevo capítulo muy especial de 40 etapas y recompensas tematizadas
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Wargaming se ha asociado con MachineGames para dar forma a un evento especial de colaboración en ‘World of Tanks’, con la llegada del mundo de ‘Wolfenstein’ al juego. En concreto, se trata de un capítulo especial del Pase de Batalla disponible del 2 al 13 de octubre, con recompensas inspiradas en el conocido juego. Los usuarios se pondrán en la piel de William J. Blazkowicz y sus aliados de la Resistencia en batallas con progresión específica, a bordo del primer tanque pesado alemán de nivel VIII con cañón doble: el Zwilling.
Zwilling readaptado de nivel VIII
El Zwilling, confiscado a las fuerzas del Régimen y readaptado por Blazkowicz, es el primer carro pesado alemán de nivel VIII en incorporar doble cañón. Combina apuntamiento rápido, blindaje consistente y maniobrabilidad ágil. Sus cañones gemelos permiten salvas contundentes o disparos individuales según la situación. Decorado con el estilo 3D “Götterfaust”, el carro luce un diseño industrial de formas angulares, placas estampadas y referencias visuales a Wolfenstein como cascos de dron y trofeos que remiten a Panzerhund y Zitadelle. El conjunto funciona como un símbolo de la Resistencia dentro del juego.
Personajes con sus voces originales
Cinco personajes de Wolfenstein, cada uno con las voces de sus actores originales, se unen al campo de batalla. A medida que avances en el capítulo podrás reclutar a William J. Blazkowicz y a su némesis, el científico Wilhelm “Deathshead” Strasse. Además, los paquetes del juego garantizan el acceso a las heroínas de la Resistencia Anya Oliwa y Caroline Becker, así como a la intimidante Frau Engel, cada una con tres cualificaciones y voz propia.
Al completar las 40 etapas del Panel de Recompensas Base, los comandantes obtendrán un arsenal de artículos inspirados en Wolfenstein, incluyendo calcomanías exclusivas, inscripciones, estilos 2D y al mismísimo William J. Blazkowicz como comandante. Wilhelm “Deathshead” Strasse también está disponible mediante las Recompensas Base, listo para unirse a los barracones.
Paquetes tematizados
Si todavía quieres más, también puedes adquirir paquetes tematizados y afrontar misiones de combate especiales para desbloquear recompensas que reflejan el espíritu firme y oscuro de la serie. Únete a la Resistencia, comanda el Zwilling y pelea por la victoria. Nos vemos en el campo de batalla.
