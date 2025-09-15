Nintendo resucitará Virtual Boy en Switch el próximo año. ¿Recuerdas la controvertida consola?

Durante su último Nintendo Direct, la casa de entretenimiento japonesa anunció que, a partir del 17 de febrero de 2026, Virtual Boy formará parte del catálogo de la línea Nintendo Classics en Switch y Switch 2. El servicio estará disponible para los suscriptores del plan Nintendo Switch Online + Paquete de expansión (con 14 juegos clásicos que se irán añadiendo gradualmente) y requerirá un accesorio que recrea la experiencia de la consola original de 1995.

El regreso que nadie pidió

En todo caso, esta es la primera vez que Nintendo revive oficialmente la Virtual Boy en sus plataformas. Se lanzó originalmente en 1995 prometiendo una experiencia de realidad virtual estereoscópica, unas ambiciones inalcanzables en aquel entonces. El hardware fue ferozmente criticado por su diseño poco ergonómico, sus gráficos rojizos y la falta de títulos interesantes. Tal fue su éxito que solo estuvo a la venta durante un año y se dejó de fabricar en 1996. Se calculan alrededor de 770.000 unidades vendidas en todo el mundo.

Nintendo / .

En realidad, el proyecto nació en 1994 bajo el nombre clave ‘VR32’. En julio de 1995, la consola se estrenaba en Japón por unos ¥15.000 (poco más de 100 € al cambio actual). En agosto del mismo año, aterrizó en Estados Unidos a 179,95 dólares, acompañada de títulos como ‘Mario’s Tennis’. Las ventas iniciales fueron decepcionantes y, a comienzos de 1996, la consola ya podía encontrarse en liquidación por menos de 50 dólares en algunas tiendas. Para mediados de ese año, Nintendo dio por finalizada la producción.

Un intento fallido de innovar

En líneas generales, Virtual Boy se recuerda como un intento de la casa japonesa por innovar a costa de los pocos usuarios que la acompañaron en su aventura. Al final acabó influyendo, en menor medida, en proyectos posteriores de la compañía. Sin embargo, su fracaso la situó al mismo nivel que otros dispositivos experimentales y a menudo figura en listas de consolas menos recordadas.

¿Cómo jugar a Virtual Boy en Switch?

Pero si insistes, para acceder a los juegos de Virtual Boy en Switch y Switch 2 necesitarás una suscripción activa a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión. Como anticipamos también será necesario un accesorio para jugar a los títulos antiguos reintroducidos. Nintendo ofrecerá dos variantes para recrear la experiencia original: la primera es un dispositivo con diseño inspirado en el modelo de 1995 y el otro, un kit de cartón estilo Labo. A nivel práctico, la consola (Switch o Switch 2) se insertará en el accesorio y se utilizarán Joy-Con o Joy-Con 2 como mandos inalámbricos. Una vez finalizada la operación, los juegos se mostrarán en visión tridimensional.

Nintendo / .

Lista prevista de títulos:

‘3D Tetris’; ‘V-Tetris’; ‘Golf’; ‘Space Invaders Virtual Collection’; ‘Virtual Bowling’; ‘Mario Clash’; ‘Vertical Force’; ‘Jack Bros.’; ‘Teleroboxer’; ‘Red Alarm’; ‘Mario’s Tennis’; ‘Galactic Pinball’; ‘Virtual Boy Wario Land’; y ‘Innsmouth no Yakata’.

Su llegada también facilita el camino para que títulos raros y caros del catálogo, como ‘Jack Bros.’ y ‘Virtual Bowling’, lleguen al público en un formato accesible. Hoy en día, los cartuchos originales de estos juegos pueden alcanzar miles de euros en subastas y colecciones. En cualquier caso, la iniciativa supone un “reconocimiento” tardío a una consola que siempre se ha evitado incluir en relanzamientos anteriores, como la Consola Virtual de Nintendo 3DS. Y tú, ¿tienes ya preparadas las pastillas para el mareo?