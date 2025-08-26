Tecnología

Apple anuncia un evento el 9 de septiembre y se espera la presentación del nuevo iPhone 17

Apple anuncie también actualizaciones del Apple Watch durante su evento

Apple anuncia un evento el 9 de septiembre y se espera la presentación del nuevo iPhone 17.

Apple anuncia un evento el 9 de septiembre y se espera la presentación del nuevo iPhone 17. / EFE

EFE

Nueva York

La tecnológica estadounidense Apple presentará el 9 de septiembre sus nuevos dispositivos, entre los que se espera que se encuentre el nuevo teléfono iPhone 17, en un evento que se celebrará en la sede de Cupertino (California) bajo el lema: 'Awe dropping' (Impresionante).

En la invitación al evento aparece el icónico logo de la manzana mordida, pero con un efecto que simula una imagen térmica: los bordes están teñidos de rojo, lo que sugiere calor, mientras que el centro es azul, indicando frío.

Se espera que, además de presentar nuevos modelos de sus teléfonos inteligentes, Apple anuncie también actualizaciones del Apple Watch durante su evento.

Desde 2020, los eventos los lanzamientos de Apple se realizan mediante videos pregrabados.

El evento se retransmitirá en la web de la compañía a partir de las 10 hora local (17 hora GMT).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
  2. La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
  3. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
  4. Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
  5. El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
  6. El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
  7. Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
  8. Crazy Me: el superyate de 30 millones con piscina-discoteca y un propietario misterioso navega por Baleares

Plataforma per la Llengua rechaza la intención de Vox de incluir el castellano como lengua vehicular en la educación: "Un retroceso de décadas"

Plataforma per la Llengua rechaza la intención de Vox de incluir el castellano como lengua vehicular en la educación: "Un retroceso de décadas"

Apple anuncia un evento el 9 de septiembre y se espera la presentación del nuevo iPhone 17

Apple anuncia un evento el 9 de septiembre y se espera la presentación del nuevo iPhone 17

Robles culpa a Feijóo de que autonomías de PP pidieran medios "increíbles" contra el fuego

Robles culpa a Feijóo de que autonomías de PP pidieran medios "increíbles" contra el fuego

Ortells se reúne con Deco en Barcelona

Ortells se reúne con Deco en Barcelona

Disney+ estrena su propia 'La isla de las tentaciones' con un gran cambio respecto a la original

Disney+ estrena su propia 'La isla de las tentaciones' con un gran cambio respecto a la original

Ni Cristianismo ni Islam, laicismo en las calles

Ni Cristianismo ni Islam, laicismo en las calles

El ayuntamiento de Palma atendió a 313 víctimas de violencia de género en 2024, el doble que hace cuatro años

El ayuntamiento de Palma atendió a 313 víctimas de violencia de género en 2024, el doble que hace cuatro años
Tracking Pixel Contents