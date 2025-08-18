Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

Comienza otra semana y como manda la tradición, aquí estamos con la lista de juegos que se lanzarán entre el 18 y el 22 de agosto de 2025. Nuevos títulos que llegan a Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los nombres más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

El estreno más fuerte de los próximos días recae en la llegada de ‘Black Myth: Wukong’ a Xbox Series, un año después de su lanzamiento inicial en PS5 y PC. Otra de las citas relevantes la encontramos en el lanzamiento de ‘Delta Force’, que ya está disponible en PC y llegará a Xbox Series y PS5. Pero también se estrenan opciones tan atractivas como ‘Sword of the Sea’, ‘Shantae Advance: Risky Revolution’ y ‘Grit and Valor – 1949’. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

18 de agosto

‘Stick It to the Stickman’ (PC)

‘Caravanners: Co-op Open World Camping’ (PC)

19 de agosto

‘Sword of the Sea’ (PS5, PC)

‘Shantae Advance: Risky Revolution’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Delta Force’ (PS5, Xbox Series)

El nuevo ‘Delta Force’ llega a Xbox Series X|S y PS5 el 19 de agosto de 2025 como juego gratuito. Incluye dos pilares multijugador bien diferenciados, extracción y combate a gran escala con enfrentamientos de 32 contra 32, además de la campaña inspirada en Black Hawk Down como descarga sin coste. El proyecto usa Unreal Engine 5 y mantiene contenidos y eventos en vivo que ya vienen rodando en PC y móviles.

Delta Force - Console Launch Trailer

20 de agosto

‘VOID/BREAKER’ (PC)

‘CORE.SYS’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Black Myth: Wukong’ (Xbox Series)

El juego aterriza en Xbox Series X|S el 20 de agosto de 2025. Llega con optimización para la familia de Microsoft, salida de audio con Dolby Atmos y Spatial Sound, objetivo de 60 FPS o más y soporte de teclado y ratón en consola.

Black Myth: Wukong – Trailer

21 de agosto

‘Discounty’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Grit and Valor – 1949’ (Switch, PS5, Xbox Series)

‘Car Service Simulator’ (PC)

22 de agosto

‘Waterpark Simulator’ (PC)

Semana de transición

¿Con cuál de los lanzamientos te quedas esta semana? Aunque el calendario estival sigue siendo más tranquilo y esta semana claramente es de transición, siempre hay algo curioso que merece una oportunidad. La próxima semana volveremos con más novedades y propuestas para seguir disfrutando del verano con el mando en la mano.