Magic y Marvel anuncian un set de Spider-Man con cartas y mecánicas inspiradas en el héroe

La Comic Con de San Diego suele ser el escenario perfecto para los anuncios más relevantes en varios segmentos. Nos referimos concretamente a Wizards of the Coast y su presentación del set ‘Magic: The Gathering - Marvel’s Spider-Man’, porque esta inesperada combinación de universos está levantando amplias sonrisas entre los seguidores de ambas franquicias.

El estreno del set Magic: The Gathering y Spider-Man

Con una fecha de lanzamiento mundial anunciada para el 26 de septiembre de 2025, este set promete telarañas, saltos, golpes y villanos de toda la vida en las mesas de juego. Sorprende, eso sí, la manera en la que los diseñadores han querido rendir homenaje a los cómics clásicos con cartas que, al juntarlas, recrean una ilustración ampliada que se inspira en las páginas más míticas del conocido superhéroe de Marvel.

Spider-Man. / .

La Comic-Con de San Diego sirvió para mostrar algunas de estas cartas por primera vez y, como era de esperar, los diseños beben directamente del trabajo de artistas como Steve Ditko, con referencias visuales a portadas que todo lector de Marvel reconoce. Eso sí, en esta colección las cartas incluyen mecánicas que reflejan la agilidad, creatividad y el sentido del deber tan característicos del héroe de Nueva York.

Esta colaboración es, en realidad, el siguiente paso tras las primeras cooperaciones de Secret Lair que Magic y Marvel probaron en 2024 y 2025, aunque ahora se lanzan de lleno con un completo set que incorpora a héroes y villanos de todas las etapas de nuestro amigo y vecino Spider-Man.

Novedades a la vista

Durante el evento, los fans pudieron echar un primer vistazo a algunas de las espectaculares cartas que llegarán con el nuevo set, incluidas Cartas de arte que se combinan para formar una escena que parece sacada directamente de un comic book, así como el arte de icónicas portadas de artistas como Steve Ditko reflejado en cartas inspiradas en célebres personajes de Spider-Man.

Del mismo modo, se confirma también que este set invitará a los jugadores a sumergirse en una red de emocionantes encuentros, con cartas protagonizadas por Spider-Man, Miles Morales y Gwen Stacy, junto a villanos como Venom, Green Goblin, Doctor Octopus y muchos más.

Como es previsible que el despliegue mediático no se quede en la feria y durante las próximas semanas Wizards nos vaya soltando nuevas imágenes y detalles sobre el set y sus características, nos tendremos que ir preparando un septiembre lleno de novedades sobre este cruce tan especial.

Magic de Spider-Man. / .

Así que, si te llama la atención la idea de combinar telarañas y saltos con maná, ve preparando tu mazo. El universo de Magic abre las puertas a Spider-Man y compañía en una colaboración que seguramente también prometa alguna que otra carta que querrás lucir en las quedadas de los viernes.