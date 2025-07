Lanzamientos de videojuegos de la semana: del retorno sevillano de Ninja Gaiden a la supervivencia de bolsillo en Grounded

Comienza otra semana veraniega y como manda la tradición, aquí estamos con la lista de juegos que se lanzarán entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2025. Nuevos títulos que llegan a Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los títulos más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Los nombres fuertes de esta semana son ‘Ninja Gaiden: Ragebound’, un nuevo juego de la clásica franquicia, desarrollado por el equipo afincado en Sevilla, The Game Kitchen, para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y PC. Otro de los estrenos de la semana nos lleva hasta ‘Grounded 2’, que debuta en Xbox Series y PC directamente en Xbox Game Pass. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

28 Julio

'One-Eyed Likho' (PC)

'Recharge' (PC)

'Live Lens Bodycam' (PC)

29 Julio

'Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game' (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

'Achilles: Survivor' (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

'Day of the Shell' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

'Sky the Scraper' (PC)

'Grounded 2 Game Preview' (PC, Xbox Series)

La segunda parte de 'Grounded' llega en acceso anticipado con la intención de asentar su fórmula de supervivencia en miniatura. Como en el original, la secuela desarrollada por Obsidian Entertainment nos permite reducir nuestro tamaño al de un insecto y reencontrarnos con un jardín suburbano, donde todo lo cotidiano adquiere nuevas proporciones. La secuela mejorará el sistema de construcción, sumará opciones de personalización, nuevas armas y criaturas, y permitirá interactuar más con el entorno.

Además, mantiene y amplía el sector multijugador cooperativo, permitiendo organizarse para afrontar misiones y construir bases más elaboradas. La inteligencia artificial de los insectos se ha mejorado y los cambios de clima afectan a la jugabilidad en tiempo real. Visualmente, presenta mejoras en iluminación y modelados, logrando un aspecto más natural sin perder ese toque desenfadado.

Grounded 2 - Announce Trailer

31 Julio

'Cook Serve Forever' (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

'Frosthaven' (PC)

'Time Flies' (PS5, PC, Switch)

'SWAT Commander' (PC)

'Ninja Gaiden: Ragebound' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

Desarrollado por el estudio español responsable de ‘Blasphemous’ y publicado por Dotemu en colaboración con Koei Tecmo, la saga 'Ninja Gaiden' regresa con un nuevo episodio que mantiene su identidad inconfundible, pero apuesta por revitalizarse en mecánicas y apartado técnico. En 'Ragebound', el personaje principal es Kenji Mozu, un aprendiz de Ryu Hayabusa en una historia inédita que recupera el ritmo frenético en los combates. A lo largo de la historia, el control se alterna entre Kenji y Kumori, una kunoichi con la habilidad de desplazarse entre dos planos de realidad y resolver puzles de plataformas con variantes de recorrido.

Ninja Gaiden: Ragebound - Kumori Trailer

1 Agosto

'Esophaguys' (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

'Wander Stars' (PC, Switch)

¿Con cuál de los lanzamientos te quedas esta semana? Aunque el calendario estival sigue siendo más tranquilo, siempre hay algo curioso que merece una oportunidad. La próxima semana volveremos con más novedades y propuestas para seguir disfrutando del verano con el mando en la mano.