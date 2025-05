Si algo se apaga, que sean las velas del pastel

Dicen que cuando el ser humano está al borde del colapso tras haber vivido un hecho fuera de lo normal, lleno de incertidumbre y caos, es capaz de desarrollar capacidades mentales llenas de energía que contagian al resto. Al menos, queremos quedarnos con la parte feliz de todo esto; porque somos así, salimos a la calle a cantar y ayudar a los que lo necesitan en medio de un apagón nacional, junto a millones de personas que se quedaron a oscuras. Para darnos cuenta de que, el verdadero kit de supervivencia no lleva velas, ni pilas… lleva sacar el lado bueno de las cosas.

Así lo celebra Mi Electro en su 8º aniversario: encendiendo hogares, conectando personas y demostrando que, incluso en la oscuridad, hay marcas que iluminan tu hogar con tecnología de verdad, asesoramiento cercano y electrodomésticos que están siempre a la altura.

Con un folleto lleno de oportunidades, Mi Electro lanza su campaña más ambiciosa del año con ofertas en tecnología, descuentos exclusivos en imagen y sonido, y la tecnología más avanzada, al mejor precio y con la confianza de siempre. Porque en Mi Electro, comprar con tranquilidad es un compromiso que se cumple desde hace ocho años en cientos de tiendas de toda España.

Mi Electro va más allá con una experiencia única para sus clientes y te invita a descubrirla.

8 años encendiendo tu hogar

Es cierto que llevamos un lustro lleno de acontecimientos históricos que podrían haber salido perfectamente de un capítulo de Black Mirror, y, este mes de mayo, no podría ser menos. Y es que no hay mejor manera de hacer historia que cumplir 8 años en Mi Electro.

La compañía de electrodomésticos y tecnología celebra su octavo aniversario de la mejor manera posible: contigo y pensando en ti. Porque sus clientes se lo merecen todo, hasta cuando todo se apaga.

La tecnología más avanzada está en Mi Electro y lista para no defraudarte, porque los mejores descuentos en electrodomésticos y productos de calidad no se encuentran en todas partes. En Mi Electro están los mejores descuentos, pero comprar con tranquilidad y confianza, tener un asesoramiento personalizado en el proceso de la compra, y envío e instalación en 24 horas, no tiene precio.

El nuevo folleto de Mi Electro contiene las mejores ofertas en tecnología y los descuentos exclusivos en imagen y sonido que no podrán faltar en tu hogar para la siguiente catástrofe. Porque, seamos sinceros, estamos a un paso de que lleguen los alienígenas un miércoles cualquiera.

📸Experiencias con Influencers 8 Influencers en 8 tiendas de Mi Electro. Vive la experiencia exclusiva de conocer los productos estrella de la mano de los mejores creadores de contenido en gaming, lifestyle y beauty. No dejes escapar ningún detalle y llévate lo mejor. 🎁Regalazo por ser cliente Ser parte de la familia de Mi Electro es tener un premio asegurado. Compra en cualquiera de las 500 tiendas Mi Electro o en mielectro.es durante el mes de mayo, registra tu compra en menos de 1 minuto y gana una de las 8 gift cards del sorteo de tarjetas regalo. ⚡Ofertas Flash Deja que te invada la tentación de caer en las Ofertas Flash durante todo el aniversario de tu tienda de electrodomésticos y tecnología. Pon en marcha el modo cazador de chollos y no te pierdas las 8 Ofertas Flash de Mi Electro en productos seleccionados. 👽 Los mejores precios Porque al suscribirte a la newsletter de Mi Electro durante el mes de mayo recibirás 8€ de descuento para compras online durante el periodo del aniversario. Regístrate aquí y consigue tu código.

Se podrá ir la luz, pero no la confianza en Mi Electro

Mi Electro facilita tu proceso de compra y tu día a día con sus productos tecnológicos para crear momentos que merecen ser recordados. Como convertir un apagón en una fiesta improvisada para mayores y pequeños en una plaza con un simple altavoz portátil Red Bull Racing Party Paddock, a todo volumen y con una batería de 2400 mAh. El nuevo Samsung Z Flip 6 que permite documentar ese hito con una calidad sorprendente y una batería más que fiable. Un portátil HP 250 G9 mantiene la conexión activa incluso cuando todo se apaga gracias a la duración de su batería. No te pierdas tu serie favorita o una buena película. Un frigorífico americano Hoover, que, además de no fallarte en los peores momentos, protege los alimentos cuando más falta hace. Y, por qué no, una televisión LG 64' para recordarte que ese día, la oscuridad también trajo humanidad y alegría. Sin olvidar, que el calor está llegando y el buen tiempo se acerca. No te pierdas la oportunidad de darle una brisa nueva a tu día a día con un ventilador de techo Cecotec.

La tienda de electrodomésticos Mi Electro, ilumina momentos, conecta personas y demuestra que, incluso en la oscuridad, siempre hay lugar para la confianza, la innovación y la cercanía para que pueda volver la luz a tu hogar.