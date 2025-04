Ya es oficial: diseño, características, juegos y planes de lanzamiento para Nintendo Switch 2

Ha llegado el momento y, como estaba previsto, Nintendo ha presentado oficialmente las características, juegos y plazos de lanzamiento de Switch 2, la consola de nueva generación de la compañía. El modelo llegará el próximo 5 de junio de 2025 a la mayoría de mercados para reemplazar al dispositivo de 2017 que ha vendido más de 140 millones de unidades a nivel mundial.

Nuevo diseño

A grandes rasgos, de entrada, Switch 2 llega con un diseño refinado en comparación con su predecesora. El nuevo modelo cuenta con una pantalla más grande para su uso en modo portátil, mientras que el dock para lanzar la imagen a la televisión ofrece un aspecto más redondeado. Otro cambio significativo en el producto son los Joy-Con, los famosos mandos de Switch. Mientras que el modelo original tenía accesorios deslizantes, el nuevo producto se vale de soluciones magnéticas para su integración al dispositivo central.

as / Nintendo Switch 2

El cambio en la forma de los mandos, que en proporción al nuevo sistema también son más voluminosos, vienen acompañados de un nuevo sonido característico al colocarlos, algo que podría convertirse en la marca de identidad de Nintendo en esta generación. Además, según confirman desde la propia casa, la nueva configuración de los Joy-Con también permitirá su uso en “modo ratón”, garantizando más funciones para sus usuarios de la consola. En esta línea, el nuevo hardware también presenta conexión USB-C para carga y datos, así como una renovada solapa trasera para sostener la consola en modo portátil. El producto también viene con un nuevo botón identificado como “C”, que se aloja en el joy-con derecho, al lado del familiar “Home”. Ahora profundicemos en todos estos aspectos

Especificaciones técnicas

Comenzamos por la pantalla, que crece hasta las 7,9 pulgadas (20 cm aprox.) manteniendo exactamente el mismo grosor. Esta pantalla LCD cuenta con una resolución de 1080p y soporte para 120 cuadros por segundo, además de HDR. Si la pantalla es Full HD, por lógica el nuevo soporte admitirá hasta 4K. Además, el dispositivo incluirá un puerto Ethernet y un ventilador para su refrigeración, además de dos puertos USB-C y 256 GB de memoria interna, que es más ágil tanto en lectura como en escritura en contraposición con la primera Switch.

Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch 2

El sonido también se ha mejorado, gracias a la presencia de altavoces que ofrecerán una acústica más clara con soporte para 3D Audio. En esta misma línea también encontramos un micrófono integrado compatible con GameChat y equipado con sistema de cancelación de ruido. En esta línea, otro detalle interesante es la función del nuevo botón de Switch 2 que activa una interfaz de chat grupal de juego para texto, vídeo y voz. Con esta característica inédita será posible reunir amigos, transmitir partidas e incluso vídeos, a través de una cámara dedicada. La función requerirá una suscripción para funcionar, pero estará disponible de forma gratuita durante tiempo limitado.

Compatibilidad con versiones anteriores

La nueva Switch confirma su espíritu retro compatible. En otras palabras, el producto permitirá ejecutar juegos de la consola anterior, aportando incluso integraciones entre dispositivos. Una de las características ya anunciadas por Nintendo para mejorar el ecosistema Switch son las tarjetas virtuales. Esta solución permite prestar y compartir juegos entre Switch y Switch 2 siempre que estén asociados a la misma cuenta.

Nintendo Switch 2 / Nintendo

Entre los títulos de lanzamiento confirmados hasta el momento, además de muchas entregas adaptadas de terceros, también se encuentra ‘Mario Kart World’, una nueva iteración de la serie y ‘Nintendo Switch 2: Welcome Tour’, una experiencia distribuida exclusivamente de forma digital y diseñada para resaltar las características de los nuevos Joy-Con. La primera batería de títulos que aprovecharán las posibilidades de la nueva plataforma también contará con videojuegos como ‘Zelda: Breath of the Wild’ y ‘Tears of the Kingdom’, así como ‘Super Mario Party Jamboree’, ‘Kirby y la tierra olvidada’ y, desde su lanzamiento, ‘Leyendas Pokemon ZA’, ‘Metroid Prime 4 Beyond’, ‘Hyrule Warriors: Age of Exile’, además de ‘The DuskBloods’, la nueva producción exclusiva de FromSoftware para la consola en 2026. Habrá tiempo más adelante para repasar la lista completa.