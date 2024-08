Ravensburger ha lanzado la que será la quinta edición de su juego de mesa de cartas, ‘Disney Lorcana’, una entrega para todas las edades que se acerca mucho a los juegos de mesa que la marca ya tiene en el mercado. “Shimmering Skies” está disponible desde el pasado 9 de agosto en tiendas especializadas y desde el 23 en locales y jugueterías. ‘Lorcana’ es un juego sencillo con un arte único. Aquí, el objetivo pasa por llegar a 20 puntos de leyenda o de lore antes que otros jugadores. Esos puntos se acumulan con las cartas que vamos jugando, es decir, un juego de construcción de baraja donde todas ellas tienen diversas habilidades todas ellas explicadas en la propia carta, lo que lo hace un juego de TCG muy accesible. Ya son 5 las ediciones que hay disponibles, todas ellas repletas de personajes de la factoría Disney, no sólo clásica, sino que también actual.

La quinta edición de Disney Lorcana llega bajo el nombre de Shimmering Skies y trae mucha fiesta / Elsotanoperdido

Comienza la aventura

El sistema de juego y reglas es sencillo y fácil de aprender, lo que lo convierte en una opción perfecta como juego de mesa. En la anterior edición el protagonismo recayó sobre la familia Madrigal, de “Encanto”. En ‘Shimmering Skies’, por su parte, debutan muchos de los protagonistas de la película “Rompe Ralph”, siguiendo la línea que hay en cada edición, por eso podemos encontrar y coleccionar a varios de los personajes que van subidos en poderosos bólidos. La carrera fue una de las escenas más frenéticas de la película, y en Disney Lorcana han recreado en cartas a Vanellope, Taffyta, Turbo o Rancis. Pero es que además hay varias versiones de cada personaje, con lo que la oportunidad de tener toda la colección aumenta.

Esta nueva edición no sólo trae nuevos personajes, sino también versiones sorprendentes de otros protagonistas que ya están presentes en el juego, como el plantel de “El Rey León”, con Mufasa, Nala, Zazu, Simba, etc… La temática de “Shimmering Skies” es de festividad, ya que el mundo de Lorcana está celebrando la victoria sobre la villana Úrsula, que fue el arco argumental de la anterior edición, ‘Ursula´s Return’. La derrota de la malvada villana de Disney ha provocado una fiesta en el mundo de Lorcana, dando pie a un festival.

Música de cine

No sólo cuenta la historia de la edición, sino que además trae situaciones legendarias de las películas de Disney o canciones que han crecido con varias generaciones. En ‘Shimmering Skies’ podemos encontrar temas reconocibles de distintas películas, como son “You´re Welcome”, (“De Nada” en nuestro país) con un fantástico arte del momento en el que Maui la canta. Lo mismo ocurre con “Remember Who you Are” (“Recuerda quién eres”) con Mufasa en el cielo. De hecho, esta es unas de las cartas más espectaculares de la edición en su versión foil (brillante).

El juego, además, trae varios complementos para mejorar la experiencia, ideales para los fans de Disney. Entre los nuevos accesorios se incluyen 2 tapetes de juego, con ilustraciones de Mirabel, de la película Encanto de Disney y el glimmer de Bella, «Accomplished Mystic», de la película La Bella y la Bestia, además de un nuevo álbum para cartas de 9 bolsillos, con ilustraciones del artista Nicholas Kole.

Completan esta línea de accesorios nuevos las fundas y cajas para mazo con los personajes de Tiana y Aladdín. En definitiva, todo un mundo lleno de magia y fantasía de Disney se despliega en su quinta edición, llena de fiestas, eventos, comida y golosinas.