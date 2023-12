La fiebre tecnocapitalista por la inteligencia artificial (IA) ya está afectado a muchos sectores y el periodismo no es ajeno a ello. Este será el punto de partida de una jornada de debate organizada por la Associació Catalana d'Editors de Diaris y la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic que este viernes reunirá en Barcelona a la dirección de varios medios catalanes, entre ellos EL PERIÓDICO, del grupoi Prensa Ibérica, y a expertos de la profesión. Para conocer mejor qué impacto pueden tener las herramientas de IA generativa entre los reporteros, hemos hablado con Charlie Beckett, profesor del Departamento de Medios y Comunicación de la London School of Economics and Political Science y director de Polis, un centro de investigación sobre la innovación periodística.

Hace años que las redacciones periodísticas usan la IA. ¿En qué se ha usado y que cambios puede suponer la IA generativa? Se ha usado para hacer tareas repetitivas y mentalmente sencillas a gran escala y velocidad. Se puede usar para automatizar la recopilación de noticias, para escribir titulares y para la distribución. Las posibilidades han aumentado mucho. Esta semana han pillado a Sports Illustrated publicando noticias generadas con IA por autores falsos. ¿Cómo debemos implementar la IA? Ese caso no fue culpa de la tecnología, sino de los editores humanos que mintieron a sus lectores fingiendo que los había escrito una persona. La IA generativa será parte de todo y será realmente útil para que los periodistas sean más eficientes. Es una tontería pensar que sustituirán la experiencia periodística. A medida que nos familiaricemos con ella entenderemos sus limitaciones y que, a veces, es inexacta. Cada mes mejora y dentro de dos años volverá a ser diferente. La IA supondrá una mayor competencia para los periodistas ¿Puede ayudar a los medios a sortear su grave crisis financiera? Creo que ayuda. Cualquier cosa que haga más eficiente el periodismo es bienvenida. En cierto modo, también será un reto. Si puedes usar ChatGPT, ¿para qué acudirás al periodismo? Si quieres encontrar información, puedes pedírselo a una IA generativa. En ese sentido, la IA significará una mayor competencia para los periodistas. Muchos grandes modelos de lenguaje dan respuestas a los usuarios, pero no enlazan a las páginas webs de los medios. Así que también será una amenaza para el negocio periodístico. El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo advierte de que "será más difícil que nunca separar lo que es real de lo que es falso, engañoso o manipulado". ¿Será la IA otra capa de desinformación en línea? Sí, hace que sea mucho más fácil crear desinformación y que sea más difícil detectarla. Sin embargo, la desinformación ya está ahí, con lo que no sé si cambiará su impacto. La gente decide crear bulos y difundirlos, así que si quieres contrarrestar eso tienes que abordar sus causas. Enfocar solo la tecnología que usan para ello puede ser una distracción. La IA ya se está usando con mensajes políticos y propagandísticos, por ejemplo en la guerra de Ucrania y en Gaza. Sí, pero no creo que se trate de algo particularmente nuevo. Antes de internet, los medios ya eran usados para propaganda y con las redes sociales eso se potencía. Pero, al fin y al cabo, se trata de algo humano. Además, hay evidencias de que el efecto de la propaganda es limitado, especialmente en las democracias occidentales. Creo que la IA también puede usarse para contrarrestarla. Hay una oportunidad: la gente quiere información independiente, seria, sensata y verificada La IA sufre 'alucinaciones' y puede presentar algo inventado como si fuese cierto. Varios expertos apuntan a que su uso masivo puede intoxicar lo que aparece en los buscadores. ¿La degradación del ecosistema informativo reforzará la importancia de aquellos medios y periodistas que sepan ganarse la confianza de los lectores? Por supuesto, pero primero debemos ser realistas sobre el periodismo. Muchos periodistas difunden desinformación, hacen propaganda y son tendenciosos. Incluso pueden propagar mensajes de odio deliberada o accidentalmente por no comprobar lo que dicen. Así que no debemos ser arrogantes sobre cómo hacer periodismo. Pero, ciertamente, hay una oportunidad: la gente quiere información fiable y la pandemia lo dejó claro. A veces buscan información partidista, pero también necesitan un pensamiento independiente, serio, sensato y verificado. La lógica económica de lo digital ha priorizado los contenidos que apelan a nuestras emociones porque nos retienen más tiempo. En su desesperada búsqueda por captar la atención de lector, muchos medios han sucumbido a enfoques incendiarios. ¿Puede el auge de la IA acentuar el partidismo y dar más protagonismo a la opinión en los medios? En los últimos 10 o 15 años hemos visto que las marcas periodísticas han seguido la tendencia de ser más personales y alineadas ideológicamente con sus lectores. Ha pasado algo similar con la política, que ya no es tanto sobre la clase y ha pasado a dar más importancia a los sentimientos y valores personales. Pasamos demasiado tiempo escribiendo sobre robots y sobre si serán una amenaza para los humanos Otra cuestión clave es cómo los medios informan de la IA. Los gigantes tecnológicos están impulsando un relato exagerado que beneficia sus intereses comerciales y lo hacen con anuncios llamativos que secuestran la atención de la mayoría de medios. Hay gente en Silicon Valley que cree realmente que la IA podría exterminar la humanidad y es justo informar de ello, pero estoy de acuerdo contigo. Es una distracción de los verdaderos problemas como la discriminación racial, la privacidad o la vigilancia. También puede usarse de forma increíble como demuestra la investigación médica, pero tiene que haber mucha más información de todo lo que está sucediendo. Pasamos demasiado tiempo escribiendo sobre robots y sobre si serán una amenaza para los humanos. Y esas historias no se tratan de forma adecuada, lógica y política. En Cataluña, un informe lamenta que se da excesivo protagonismo a las fuentes empresariales, mientras se limitan las voces críticas. ¿Comparte esa preocupación? Ya lo creo, ha sido una preocupación durante décadas. Incluso antes de internet se publicó un informe en el Reino Unido que demostraba la pereza de redacciones que reciclaban comunicados de prensa sin cuestionarlos. El aumento de la inversión de las empresas tiene que ver con la importancia de los medios de comunicación. Ahora, las corporaciones se aprovechan de la crisis del negocio del periodismo y están llenando el espacio con su contenido patrocinado. La IA quizás puede ayudarte a gestionar el abrumador volumen de correos electrónicos que recibes y a transcribir esta entrevista, pero no ayudará a curar ese problema de raíz. La esperanza es que ayuden a los periodistas a ser más críticos e independientes.