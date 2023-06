El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha comentado en un encuentro con empleados de la compañía que planea introducir la Inteligencia Artificial (IA) generativa en cada uno de los productos que desarrolla. La IA ya está presente en los servicios que firman otros grandes fabricantes tecnológicos como Microsoft, que ya cuenta con Copilot, así como Google, con su 'chatbot' Bard incluido en Bing y en Chrome.

El director ejecutivo de Meta reconoció hace unos meses que había llegado tarde al desarrollo de su propia infraestructura de IA, algo que aseguró haber podido solventar tras ponerse al día con ella y desarrollar productos con esta tecnología, que previsiblemente lanzará a finales de este año. Entonces, Zuckerberg puntualizó en la presentación de los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2023 que había incrementado la financiación para desarrollar iniciativas de inteligencia artificial generativa.

Asimismo, a finales del pasado mes de mayo, Meta presentó un modelo de lenguaje grande, Less Is More for Alignment (LIMA), que se basa en LLaMa e, inicialmente, permite obtener resultados de calidad a partir de pocas indicaciones. La compañía también busca implementar la IA generativa en sus productos, como ya está trabajando en Instagram, con chats capaces de responder preguntas, dar consejos y ofrecer hasta 30 perfiles diferentes y personalizados.

Instagram no sería el único objetivo de la compañía a la hora de introducir esta tecnología, ya que su directivo ha compartido con sus empleados su intención de implementar la IA generativa en todos los servicios de su cartera. "En el último año hemos visto algunos avances realmente increíbles, avances cualitativos en la IA generativa. Eso nos da la oportunidad de ir ahora a coger esa tecnología, impulsarla y llevarla a cada uno de nuestros productos", ha matizado Zuckerberg, en declaraciones recogidas por Axios.

En este encuentro, el CEO ha anunciado una "gama de tecnologías en varias etapas de desarrollo", algunas de ellas para uso interno y otras para los consumidores, entre las que se encuentra una función para Instagram que incluirá una opción de edición de fotografías con IA generativa. De ese modo, se podrán editar fotografías con indicaciones por mensajes de texto para compartirlas después a través de las Historias de Instagram. Por otra parte, este medio recuerda que Meta implementará agentes de IA "con diferentes personalidades y capacidades para ayudar y entretener", una funcionalidad que estaría enfocada inicialmente para Messenger y WhatsApp y que ya anticipó el propio Zuckerberg en abril.

El vicepresidente de IA de Meta, Ahmad Al-Dahle, ha especificado en este sentido que la primera función que va a introducir en sus plafatormas será la posibilidad de crear 'stickers' generados en Messenger. Con estos, los usuarios "tendrán infinitas más opciones de expresión personal, representaciones culturales e, incluso, tendencias", ha dicho.

Meta difiere de la propuesta de Apple con las Vision Pro

El CEO de Meta también ha dado a conocer su opinión sobre el último dispositivo lanzado por Apple de realidad mixta (RM), en el que esta última empresa lleva años trabajando y con el que espera cambiar el modo en que los usuarios interactúan a través del visor. Según el directivo, la compañía de Cupertino no ha presentado algo que Meta no haya "explorado ya" y ofrece un enfoque diferente al que plantea ella. "Creo que en su anuncio [Apple] muestra realmente la diferencia en los valores y la visión que nuestras empresas aportan", ha dicho en este encuentro, según recoge The Verge.

Con ello, ha matizado que si bien la iniciativa de Apple con su visor "podría ser la visión del futuro de la informática" no es la que él quiere, y ha insititido en que Meta busca ofrecer una visión del metaverso "fundamentalmente social". Zuckerberg también ha sugerido que Meta tiene más posibilidades de llegar a más clientes potenciales por el pecio que ofrece su visor Quest 3 (499 dólares), frente a los 3.499 dólares que costarán las Apple Vision Pro, que llegarán a principios de 2024.

En esta línea, desde este medio también apuntan a que Meta está probando un nuevo formato para poder visualizar Reels en Quest. Por el momento, no está claro si esta opción estará dentro de la aplicación de Instagram de Meta o si solo servirá de muestra para que los usuarios la prueben.