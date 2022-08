El móvil es uno de esos objetos esenciales, nos guste o no, en nuestra vida. Hoy en día se utilizan para llamar, enviar mensajes, hacer fotos y vídeos, jugar a videojuegos, ver películas... Todo se puede hacer desde nuestro teléfono. Cosas cotidianas que hace unas décadas pensábamos imposibles. Hoy en día, ya no hay casi nada que estos aparatos no puedan lograr.

Por eso mismo, y también por el elevado precio que tienen muchos de ellos, debemos cuidar nuestro teléfono de la mejor manera. Asegurándonos de que nos durará varios años. Una de las problemáticas más comunes suele ser la batería, sobre todo en cuanto a duración y rapidez de carga. Por ello, hoy vamos a recomendarte algunos trucos para darle solución. ¿Cómo mejorar la vida de la batería? Los smartphones tienden a quedarse sin batería muy rápido, especialmente si tienen más de dos años. Después de haberlo cargado tantas veces, la batería mantiene la carga de forma menos prolongada y, por ello, se descarga rápidamente. Es común encontrarse enchufando el móvil cada dos por tres y muchos de nosotros también lo cargamos durante toda la noche, algo que no supone ningún tipo de problema, pero hay una situación en particular que sí debemos modificar. Una de las recomendaciones es quitarle la funda porque puede dañar el dispositivo durante la carga. Esto se debe a que el móvil aumenta su temperatura cuando está enchufado y este accesorio hace que retenga el calor y no se disipe correctamente, por lo que puede provocar daños. La mayoría de los teléfonos modernos no suelen tener este problema, pero si tu móvil tiene ya algunos años, puede sufrir si lo cargas con la funda puesta. Pon en práctica este consejo, al menos cuando cargues el teléfono por la noche y evita sustos.