Es licenciada en derecho y ciencias políticas pero su gran pasión es la tecnología. Su espíritu emprendedor la llevó a crear en 2018 su propia consultora, Mindata, especializada en el desarrollo de software y aplicaciones, que da un servicio local con alcance global. Trabaja con los principales grupos hoteleros de Baleares y se ha convertido en un referente tecnológico con un crecimiento de más del 100% anual.

¿Por qué decidió crear una empresa de tecnología como Mindata?

Provengo de una familia de emprendedores de varias generaciones. El emprendimiento era inevitable y vino el salto. Desde joven he tenido la idea de crear mi propia empresa que tuviera un impacto social de innovación y generación de empleo. Mi trayectoria profesional ha ido muy ligada al mundo tecnológico, un sector que me apasiona y por el que decidí apostar. Desde Mindata estamos aportando valor a nuestros clientes lo que nos ha permitido tener crecimientos de más del 100% anual sin duda fruto de nuestra vocación de servicio.

La consultora está especializada en el desarrollo de software y aplicaciones. En este aspecto ¿cuáles son las principales demandas de las empresas?

Lo resumiría en una frase: servicio local con alcance global. Nuestras empresas cada vez más demandan que los servicios que requieren se presten de forma que no dependan de la ubicación geográfica de manera que ellas mismas puedan ofrecer a sus clientes una experiencia homogénea en un mundo globalizado. Esto es particularmente cierto en el sector turístico. Sin lugar a duda, la gran demanda de las empresas es encontrar perfiles técnicos con talento que les permitan desarrollarse y acompañarles en sus proyectos de digitalización, claves en sus estrategias de transformación con soluciones especializadas para la mejora de la eficiencia de procesos y analítica de negocios. La dificultad actual radica en la gran demanda de talento. Desde la llegada del Covid, el teletrabajo ha provocado que un desarrollador de Baleares pueda trabajar para cualquier empresa del mundo y esto dificulta retener el talento. Mindata trabaja en aprovechar esta coyuntura para buscar talento global que nos ayude a dar el mejor servicio a nuestros clientes. Desde Mindata hemos apostado por un crecimiento en puntos estratégicos clave en cinco continentes lo que nos permite acompañar a nuestros clientes allá donde lo necesiten con una estructura estratégicamente dimensionada.

La empresa se dirige principalmente al sector turístico. ¿Qué le llevó a dedicarse al sector?

Yo soy canaria. Inicié mi carrera profesional vinculada al sector. El turismo se ha convertido en el sector que más riqueza aporta a la economía española representando un porcentaje muy alto en nuestro PIB. La internacionalización de las empresas españolas nos permite acompañarles por todo el mundo. Poco a poco nos estamos convirtiendo en un referente tecnológico para el sector diferenciándonos de otras empresas de servicios generalistas. Sin duda, estar en Baleares es estar en un hub tecnológico turístico que no se da en ninguna otra parte del mundo por la concentración de grandes empresas del sector que han apostado por la tecnología y que están siendo punteras en los proyectos que desarrollan.

¿Cuáles son las principales necesidades del ámbito turístico en Tecnologías de la información?

Las necesidades pasan por encontrar personas cualificadas que aporten valor a sus proyectos tanto en la parte de software como en sistemas de telecomunicaciones. La externalización de servicios global es una realidad que funciona bien. Hoy en día el sector no se entiende sin el uso de la tecnología. Su implantación se está acelerando incluso en los pequeños negocios, los pequeños hoteles que son conscientes que implantar soluciones tecnológicas es una cuestión de supervivencia. Para los grandes la necesidad se concentra en tres ejes: por un lado, mejorar la experiencia del cliente; por otro, gestionar negocios globales en tiempo real y, por último, profundizar en los mecanismos de intermediación en un entorno cada vez más competitivo.

En Baleares, ¿cuáles son las demandas más destacadas?

Baleares forma parte de un circuito global tanto en el negocio que se hace en las islas como el que desde aquí se realiza a todo el mundo. Por tanto, las grandes empresas de Baleares se encuentran en competencia directa con los mayores niveles de calidad y exigencia que existen hoy en día. Como estrategia de supervivencia deben situarse a la vanguardia de la innovación y, en mi opinión, lo están consiguiendo con la determinación que ha caracterizado toda su trayectoria que les ha llevado a ser quienes son hoy en día. Quien piense que nuestro sector turístico no genera valor no sabe de lo que habla y gran parte de ese valor proviene de la adopción masiva de la tecnología en todos los ámbitos del negocio. Todo el negocio turístico está dominado hoy en día transversalmente por soluciones tecnológicas desde el e-commerce hasta las telecomunicaciones.

Una de sus especialidades es el wifi hotelero. El turismo está cambiando. ¿Qué exigen los hoteles y los turistas en este ámbito?

Los hoteleros demandan que su cliente disfrute de la mejor experiencia sin interrupciones con sistemas gestionados desde sus sedes centrales a miles de kilómetros de los destinos. Y los turistas, en mi opinión, quieren poder usar sus dispositivos sin tan siquiera saber ni preguntarse cómo es posible que en aquella isla del Índico o aquella playa remota del Caribe puedan estar viendo su serie favorita. Nosotros intentamos garantizar ambas cosas.

Su empresa nació en 2018. Ahora está presente en más de 25 países y opera principalmente en el sector turístico. ¿Cómo ha logrado este crecimiento espectacular en cuatro años?

Con una obsesión. Ser útiles a nuestros clientes, agregar valor a su negocio y, sobre todo, ser alguien en quien confiar en cualquier lugar del mundo.

Mindata trabaja con importantes grupos hoteleros de las islas. ¿Qué caracteriza y hace fuerte al sector hotelero balear frente a otros destinos en IT?

La internalización del negocio y la proximidad al cliente final. El hotelero es un negocio que vende experiencias a sus huéspedes. Los turistas confían lo más valioso que tienen: su tiempo libre. Están dispuestos a gastar sus ahorros ganados con su esfuerzo a cambio de una experiencia única. Nuestra función es asegurar que toda esta maquinaria funciona sin que nadie lo vea, en todos los destinos, todos los días del año, sin interrupciones.

En la actualidad faltan mujeres empresarias en el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué cree que sucede? ¿Qué le animó a especializarse en IT?

En España en general faltan emprendedores tanto hombres como mujeres. Me considero joven y soy mujer. Soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. No tengo formación específica de IT. La mayoría de mis interlocutores suelen ser hombres pero eso nunca me ha hecho sentir rechazo. Al contrario, me aprecian. Ser mujer no me ha parecido nunca un obstáculo para desarrollar mi actividad empresarial. Quizá por ser canaria de pequeña tuve que coger un avión para estudiar fuera y una vez coges un avión da igual donde aterrices. Animo a todas las chicas y los chicos a que cojan las riendas de su vida y no aceptar ningún límite ni frontera. La tecnología es un sector idóneo porque salta todas las fronteras, multiplica y potencia las capacidades de desarrollo personal y profesional además de contribuir a crear un mundo más libre.