Decenas de páginas web de servicios digitales, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo se encuentran fuera de servicio, según reportes de los usuarios en Twitter y los informes del portal especializado Downdetector.

Downdetector informa de cortes en servicios digitales y redes sociales como Amazon y Twitch, además de numerosos medios de comunicación.

El portal, que toma los datos de los informes de los usuarios, apunta que el problema se ha originado en el proveedor americano de servicios de computación Fastly.

Según ha podido comprobar Efe, en España han sufrido la caída, al menos, las webs del Grupo Prensa Ibérica, de El País, Marca, y As. Tampoco se puede acceder a The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde.