En 2023 habrá 29.300 millones de dispositivos conectados a Internet

En el año 2023 habrá 29.300 millones de dispositivos electrónicos conectados a Internet en el mundo, y la mitad de ellos serán objetos del Internet de las Cosas (IoT), según el último informe realizado por Cisco, coincidiendo con la celebración del Día mundial de Internet este domingo 17 de mayo.

En la actualidad, cerca de 3.700 millones de personas aún no tienen acceso a Internet, pero se espera que en el año 2023 esta brecha digital se haya reducido y que dos de cada tres personas en el mundo puedan conectarse a la Red de redes hasta llegar a los 5.300 millones de internautas.

Llevar Internet a los que actualmente están desconectados supondría beneficios a nivel económico, ya que añadiría 6.700 millones de dólares a la economía global y sacaría a otros 500 millones de personas de la pobreza.

En su informe 'The Role of Technology in Powering an Inclusive Future', Cisco señala tres barreras principales en la brecha digital: conectividad, acceso a Internet asequible y competencias digitales.

Aunque el acceso a Internet se considera una necesidad básica, solo el 35 por ciento de los países en vías de desarrollo tiene un acceso a la Red generalizado, frente al 80 por ciento de los desarrollados.

Igualmente, las mujeres tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidades de estar conectadas a Internet que los hombres. Y el 87,5 por ciento del contenido en línea solo está disponible en uno de cada diez idiomas.

Aparte de la conectividad, la ONU fija como Internet asequible un coste del 2 por ciento sobre los ingresos mensuales por una conexión de 1 Gigabyte de datos. Sin embargo, la mayoría de la población no conectada vive en la pobreza y no puede pagarlo.

Muchas personas no conectadas tampoco saben utilizar dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y redes. Aunque el 90 por ciento de los empleos ya requieren competencias digitales básicas, el 23 por ciento de los adultos de todo el mundo no saben leer ni escribir en formato digital, un analfabetismo cuatro veces más probable en mujeres que en hombres.

"La pandemia mundial ha enfatizado aún más la brecha digital a nivel social, regional y empresarial", destaca Andreu Vilamitjana, director general de Cisco España, en un comunicado de la compañía.