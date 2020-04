El 79% de los españoles ha intentado eliminar información personal de las redes sociales

El 79% de los españoles ha intentado eliminar información privada de sitios web o redes sociales, aunque más de la mitad (53%) reconoce que no sabe cómo hacerlo, según una investigación realizada por Kaspersky, que revela que consumidores de todo el mundo quieren tomar más medidas para proteger y mantener el control sobre su privacidad.

Los internautas se preocupan por su información personal que circula por la Red, pero también por la de sus seres queridos. El informe 'Defending digital privacy: taking personal protection to the next level', realizado en 23 países incluido España, revela que el 18% de los encuestados españoles ha visto publicada información privada suya o de su familia que no hubieran querido hacer pública.

En este informe se examinan las actitudes de los consumidores con respecto a la privacidad online y las medidas que están adoptando para evitar que la información privada caiga en las manos equivocadas. De esta forma, se llega a la conclusión de que los usuarios empiezan a tomar decisiones más meditadas sobre cómo y dónde se almacenan sus datos personales para evitar que sean vistos o utilizados por otras personas que no tienen permiso para hacerlo.



"Muy preocupados" por los datos que recopilan las apps

Una proporción significativa de los encuestados españoles aplican medidas adicionales cuando navegan por Internet para ocultar su información a los ciberdelincuentes (58 por ciento), a los sitios web que visitan (48 por ciento) y a otras personas que acceden desde el mismo dispositivo (30 por ciento).

Además, algunos consumidores se muestran cautelosos en cuanto al almacenamiento de información personal en sus dispositivos. De hecho, casi una cuarta parte (23 por ciento) señala estar muy preocupada por los datos personales que recogen las aplicaciones que utilizan en sus dispositivos móviles.

"Hay muchas maneras de controlar la huella digital. Una de ellas es tener en cuenta con quién se comparten los datos personales y entender cómo pueden ser utilizados. Cualquier cosa que se publique en Internet puede permanecer accesible para un gran número de personas durante mucho tiempo, a menos que se tomen medidas específicas para protegerla. Entender cómo mantener seguros los datos personales en Internet y gestionar de forma eficiente dónde se almacenan los mismos es un paso para asegurar una presencia online positiva, mejorar la reputación personal y abrir futuras oportunidades", explica Marina Titova, directora de Marketing de Productos de Consumo de Kaspersky.

Para proteger mejor la privacidad de los datos se necesita cierta orientación sobre cómo hacerlo de forma eficaz. En este sentido, Patrick Penninckx, jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa, destaca el informe anual sobre privacidad que presenta Kaspersky y las herramientas que ofrece la compañía para comprender mejor el nivel de conciencia de los usuarios de Internet sobre el ejercicio de su derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.



Cómo limpiar nuestra huella digital

En este contexto, con el objetivo de ayudar a los usuarios a recuperar información personal, Kaspersky ha lanzado Undatify, un nuevo servicio que actúa de conformidad con la Ley de Protección de Datos y otras leyes relativas a la privacidad, permitiendo a los usuarios comunicarse fácilmente con las organizaciones para reclamar una copia de todos los datos personales que tienen sobre ellos, así como pedir que se eliminen, si es necesario.

A través de una herramienta denominada Legal Bot, los usuarios pueden contactar con las organizaciones incluidas en el catálogo de Undatify o añadir una ellos mismos. El usuario decide si desea una copia de sus datos o que la organización los borre y Legal Bot se encarga de generar una solicitud formal que puede enviarse a través de la interfaz. Después de recibir la respuesta de la organización a la solicitud, recurre a algoritmos de aprendizaje automático para que analicen su contenido y proporcionen al usuario sugerencias sobre los siguientes pasos a seguir.

"Cuidar nuestra privacidad se está convirtiendo en una tarea difícil, ya que muchos servicios solicitan muchos datos personales, y no podemos controlar totalmente la distribución de nuestros datos en Internet. También puede ser bastante problemático limpiar nuestra huella digital. Mientras que en algunos sitios y servicios web sólo se necesitan un par de clics para eliminar nuestra información, en otros casos resulta difícil averiguar cómo hacerlo y lleva más tiempo del necesario. Con la ayuda de Undatify, los usuarios pueden recuperar el control de sus datos de una manera rápida y eficiente", señala Mikhail Podlasov, responsable de Undatify.

El nuevo servicio está actualmente disponible en versión beta y en inglés. En un plazo breve lo estará en más idiomas, incluyendo el francés y el alemán. La solución ya funciona como versión basada en la web, y está prevista la introducción de versiones móviles.