Instagram prueba a la función de Mensajes Directos en la versión web

La red social Instagram ha anunciado este martes que están introduciendo los Mensajes Directos (MD) en la versión web de forma experimental, por lo que ahora los usuarios podrán leer y escribir mensajes desde el ordenador.



Tal y como han informado desde la cuenta de Twitter de Instagram, esta nueva función solo se trata de una prueba realizada por la aplicación propiedad de Facebook, ya que la función puede introducirse en la versión estable en el futuro.



La experiencia de la versión de Instagram desde la página web es casi idéntica que la del teléfono móvil. Se pueden crear chats de grupo o individuales desde la bandeja de MD o desde el propio perfil, como ha confirmado la compañía a TechCrunch.



DMs, but make them desktop. ??



We're currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG