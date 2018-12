Facebook trabaja en un sistema para predecir la localización de usuarios

Facebook trabaja en un sistema que sea capaz de predecir dónde va a estar el usuario o cuándo va a estar desconectado, que se recoge en una serie de patentes registradas en Estados Unidos.

La patente 'Trayectorias Offline', publicada en Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USTPO, por sus siglas en inglés) y recogida por Buzzfeed, describe una tecnología que calcularía la transición probable del usuario.

Esta predicción está basada en la localización que ha registrado tanto del mismo usuario como la de otros, es decir, que no solo usaría nuestros datos, sino también la de otros clientes, conocidos o no, con perfiles similares al nuestro para, así, hacer sus predicciones.

Y, en caso de determinar la probabilidad de que acabe en una zona sin conexión, la compañía podría proveerle de contenido en su Newsfeed hasta que recuperara la conexión y pueda actualizar.

Otra patente presentada por Facebook, titulada 'Predicción de la localización usando señales de red inalámbricas en redes sociales', describe cómo el seguimiento de la fuerza de las señales de WiFi, Bluetooth y tecnología NFC podría ser usada para predecir la localización, y así poder anticipar dónde va a ir después.

Este sistema recogería también información sobre la apertura de los establecimientos, los momentos de mayor afluencia, el tiempo que pasa el usuario en ellos, y lo cotejaría con comportamientos similares de otros usuarios. Se usaría como alternativa al GPS, puesto que, como describe la patente, podría proporcionar "una localización geográfica más precisa del usuario".

Una tercera patente, 'Predecir localizaciones y movimientos del usuario en base a un historial de localizaciones para usuarios de un sistema en línea', refiere un sistema que usaría la información de localización de varias personas para deducir tanto la ubicación como las tendencias de movimiento con el fin de generar una cadena de locaciones.

Que Facebook trabaje en estos sistemas no significa que vaya a usarlos, o así lo ha asegurado el portavoz de la compañía, Anthony Harrison, en declaraciones a Buzzfeed. "Ellos suelen buscar patentes para tecnologías que nunca implementan, y solicitudes de patentes - como esta- que no tendrían por que ser parte de planes futuros". No obstante, las patentes muestran el interés de la compañía en el rastreo de la localización, una herramienta importante para dirigir contenidos más afines con los perfiles de los usuarios.