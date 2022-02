A muchos expertos les extraña que aún haya mucha gente que les pegunte, una y otra vez, si se trata de una alimento saludable, o de si deben restringirlo en su dieta. Otros llegan con la duda de cuántos se pueden consumir al día. Pero lo cierto es que se trata de todo un superalimento, si nos atenemos a los beneficios que puede generar dentro de una plan de vida saludable, pensado para perder peso o mantener una buena línea.

Si nuestro objetivo es adelgazar o mantenernos sanos con una buena nutrición y un ejercicio físico responsable, el plátano constituye todo un gran aliado. Aunque se le haya otorgado cierta mala fama, esta fruta siempre va a aportar mucho más de lo que pueda "quitar" en una dieta saludable. Un gran elemento dentro de la "real food": muy saludable y sin procesar.

Los nutricionistas empeñados en difundir un estilo de vida saludable no dudan en defender los beneficios del plátano. A ello hay que sumarle que se trata de un alimento que le gusta a casi todo el mundo (es difícil encontrar a alguien incapaz de comerlo), fácil de llevar y comer donde sea y con una digestión nada pesada. Además, combina muy bien con la práctica del deporte.

¿Quién no ha visto a Rafa Nadal pegándole pequeños mordiscos a un plátano (si es de Canarias, mejor) en los momentos de descansos de sus partidos de tenis?

Las grandes propiedades de este alimento para una dieta

De lo bueno que resulta el plátano dentro de un estilo de vida saludable es consciente Joel Torres, experto que difunde consejos sobre nutrición a través de su cuenta de instagram @mundoenfomra_.

Su publicación alabando las cualidades del plátanos ha sido, además, compartida por otros expertos como Joan Dídac (@proviotico). Torres no duda en recomendar siempre el consumo del plátano.

"Plátano ¿puedo consumirlo? Sí, con este título he querido llamarte la atención para simplemente dar a este pedazo de alimento la importancia que merece. Y se me ha ocurrido por el hecho de que aún se me sigue preguntando mucho por ello", aclara Joel Torres, que enumera las propiedades de esta fruta, con gran fama en las Islas Canarias, donde se produce a gran escala.

"Súper nutritivo, con carbohidratos, fibra, vitamina B6, C, minerales como potasio, magnesio, cobre... Cargadísimo de nutrientes para las pocas kilocalorías que contiene relativamente", explica. De hecho, las calorías es lo que a veces echa para atrás a mucha gente respecto a esta fruta, pero Torres deja claro que no son tantas, y máxime teniendo en cuenta todas las propiedades que atesora cada plátano.

El plátano y perder peso

De hecho, el experto va más allá y relaciona directamente el plátano con el hecho de perder peso, algo que tiene que ver con su capacidad para saciar al estómago. "Su saciedad, gracias al agua y a la fibra, se relaciona con "menor peso" en personas que lo consumen. Además, el tipo de fibra que contiene (almidón resistente y pectina, más presente en plátanos verdes que maduros) está muy relacionada con la salud digestiva", aclara Joel Torres. A lo que añade que está "cargado de antioxidantes como catequinas y dopamina, que se relacionan con mejor regulación hormonal, prevención de enfermedades cardiovasculares, mejora del estado de ánimo.."

Y, por supuesto, no se olvida del binomio plátano-ejercicio físico, que tan bien funciona. "Muy útil además para pre-intra (resistencia) -post ejercicio (un básico para mí). Por su contenido en hidratos, agua, potasio y facilidad de digestión. Muy rápido de consumir y fácil de transportar como snack", asegura.

Así pues, el plátano es un gran aliado en una dieta saludable para perder grasa o peso. Como también lo es este fabuloso plan para los desayunos, en el que además encaja el plátano. Y no te olvides de esta bebida quemagrasas que está de moda...