La obligatoriedad del uso de la mascarilla nos ha acompañado prácticamente durante toda la pandemia. Quitando un pequeño lapsus que comenzó el pasado verano y acabó hace unos dos meses, su uso era indispensable incluso en exteriores. La pasada semana levantaron de nuevo esta restricción, y pese a que esta decisión ha sido bien acogida por muchos, algunas personas podrían sufrir el 'síndrome de la cara vacía', según expertos.

El 'síndrome de la cara vacía' es, tal y como explica el psicólogo José Antonio Galiani, el miedo que sufren ciertas personas cuando al retirarse la mascarilla, sintiéndose completamente desprotegidas. Es más, este síndrome no solo afecta por este motivo, sino que también padecerían al observar cómo las personas de su alrededor tampoco llevan mascarilla. En definitiva, el 'síndrome de la cara vacía' les provoca ansiedad.

En el síndrome de cara vacía, hay un perfil de individuos cuyas reacciones pueden tener cierto peligro, los que son muy cautos a la hora de exponerse. “Son personas que experimentan mucho malestar emocional, pueden ser altamente reactivas y desencadenar un conflicto o una agresión”, ha explicado el psicólogo Galiani. Para ellos las conductas que no cumplen las normas (como no llevar la mascarilla) hacen que se irriten o se sientan mal porque ellos sí las cumplen, aunque ahora ya no sea obligatorio llevarlas en exteriores.

Galiani ha recordado que llevar la cara tapada “nos oculta una parte importante de los signos que nos ayudan a distinguir las emociones que siente la persona que nos habla”.