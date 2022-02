La medicina regenerativa ha logrado importantes avances en el campo de la traumatología y en el tratamiento de las lesiones articulares, dando lugar a terapias innovadoras que permiten aliviar el dolor en una lesión tan frecuente como es la artrosis de rodilla, de manera eficaz, sin necesidad de cirugía ni hospitalización.

Estas están disponibles en la Clínica CRES de Palma de Mallorca, un centro pionero y de referencia en todo el país en este tipo de tratamiento, que cuenta con un equipo de profesionales muy cualificados y con una dilatada experiencia en la implantación de estas nuevas terapias. Se puede solicitar cita para una primera consulta en el 971 25 35 38 o a través de su página web.

Una técnica sencilla y eficaz

“El tratamiento de la artrosis de rodilla con medicina regenerativa es una técnica muy sencilla y eficaz que en un número elevado de los casos consigue frenar el deterioro del cartílago, e incluso recuperar parte del tejido dañado o regenerarlo por completo”, explica el doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínica CRES y profesional experto en medicina regenerativa articular.

Se trata además de un tratamiento indoloro, no invasivo, que no produce efectos secundarios ni rechazo, al tratarse del material biológico del propio paciente. Otra de sus ventajas es que no requiere ni cirugía ni hospitalización. La intervención se lleva a cabo de manera ambulatoria, por lo que la recuperación es más rápida que con otras técnicas convencionales.

Adiós al dolor y la inflamación

“Además de la rodilla, todas las articulaciones que presentan artrosis pueden ser tratadas con medicina regenerativa”, explica el doctor, que asegura que están logrando resultados muy positivos y esperanzadores en la mayoría de los casos que tratamos, como la disminución del dolor o su desaparición, la reducción de la inflamación y la mejora en el movimiento de la articulación, que se recupera de forma evidente.

Para obtener estos buenos resultados, es muy importante un buen diagnóstico y que los tratamientos sean llevados a cabo por profesionales médicos expertos en la materia. “En los casos donde la enfermedad ya está muy avanzada, también se consigue mejorar notablemente la calidad de vida del paciente, sobre todo del dolor crónico.

Más frecuente a partir de los 50 años

La rodilla es una de las articulaciones que soportan todo el peso de nuestro cuerpo. Por eso es habitual, debido a la edad o a lesiones deportivas, que se produzca un deterioro del cartílago y de las estructuras que envuelven el hueso. Esta enfermedad degenerativa aparece con mayor frecuencia a partir de los 50 años y tiene una mayor incidencia en mujeres que en hombres.

Además de la edad, otros factores que influyen en su aparición son la obesidad y el sobrepeso, la práctica de deportes de impacto (correr, fútbol, baloncesto, etc.) o la predisposición genética, siendo algunos individuos más proclives a padecer esta patología.

Principales síntomas

El síntoma más frecuente que acompaña a la artrosis de rodilla es el dolor, que cursa de forma leve al inicio de la enfermedad, pero al tratarse de una patología degenerativa, el avance en el deterioro del tejido provoca que el dolor aumente y que aparezcan otros síntomas como la rigidez o la dificultad para realizar determinados movimientos llegando incluso a producirse un derrame de líquido si se realiza un gran esfuerzo, lo que ocasiona la inflamación de toda la articulación.

Si se trata de una artrosis moderada, el dolor puede aparecer al iniciar el movimiento en la cara interna, en la cara externa, en la parte inferior o en toda la rodilla, dependiente de la zona afectada. En los grados más avanzados se convierte en una enfermedad muy limitante, que obliga incluso al paciente a tener largos tiempos de reposo, impidiéndole llevar una vida normal.

