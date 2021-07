Vacunar, vacunar y vacunar... y no solo de la covid-19 que ya afronta sus meses decisivos. Es el mensaje que quedó marcado tras la mesa de expertos organizada por Prensa Ibérica con el apoyo de Seqirus para la retransmisión audiovisual del encuentro. Lo reinvidicaron cuando las preocupaciones están puestas en otro repunte del Sars-Cov-2 y meses antes de un otoño sobre el que recae la duda de cuánto de normalidad tendrá y cómo afectará ello a las rutinas epidemiológicas de virus más habituales (aunque también con consecuencias fatales) como son los virus de la gripe.

Así, en el encuentro Vacunación antigripal: Hitos y desafíos de futuro tres destacados conocedores del asunto como son el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas; la vocal de la Asociación Española de Vacunología (AEV), María Fernández Prada, y el catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid, José María Eiros, coincidieron en la importancia de inmunizar de la gripe a la población de cara a la próxima temporada sea cual sea la situación de la pandemia del coronavirus. Una petición que, además, introduce el debate de extenderse más allá de los grupos de riesgo.

«Tenemos que volver a esforzarnos en el discuros de la vacuna, no solo del Sars-Cov-2 sino también de la gripe, estamos en una situación de incógnita que solo podemos cubrir y prevenir con la vacunación», remarcó Amós García Rojas. Esa situación de incertidumbre, recordaron, es sobre la posibilidad de cocirculación e incluso coinfección de la covid y de la gripe, una posibilidad que se estuvo barajando el año pasado durante un tiempo.

«La temporada pasada estábamos preocupados por la posibilidad de que hubiera cocirulación y coinfección, porque si ya en condiciones normales de cada virus hay saturación e incremento de infecciones, la convivencia podía ser fatal», indicó la también responsable del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Vital Álvarez Buylla de Asturias, Fernández Prada. Sin embargo, no fue así. «El comportamiento del covid ha hecho que no convivan, el Sars-Cov-2 actuó como una apisonadora», añadió la jefa de servicio de Medicina Preventiva.

No obstante, para este año, vuelve a instalarse la duda. «Se han ido generando diferentes variantes que tienen perfiles diferentes y no sabemos cómo se pueden comportar con la gripe», añadió Prada. En este sentido, José Maria Eiros, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid, admitió que se desconocía lo que pasará en unos meses, pero remarcó que lo importante en estos momentos de cara al futuro es «mantener la capacidad de diagnóstico, poder valorar la presencia de otros virus, no solo Sars-cov-2». En este sentido, destacó «la importancia de la vigilancia epidemiológica para predecir porque predecir sirve para prepararnos».

Un virus «carnavalero»

Este no es un asunto baladí ante un patógeno que tiene una gran capacidad de mutación. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, define al virus de la gripe como «muy carnavalero» porque no solo cambia de disfraz cada año sino que incluso a lo largo de una misma temporada tiene varios. «El virus de la gripe que entra por una parte de la geografía no es el mismo que acaba saliendo, cambia mucho», incidió Eiros quien destacó la importancia de que los servicios microbiología «monitoricen virus que sino se escaparían».

Por estos motivos, los tres expertos analizaron cuáles deberían ser los objetivos para la próxima campaña de vacunación de la gripe. En primer lugar, indicaron que el umbral de protección será similar al de la temporada pasada:llegar al 75 % de mayores de 65 años. Amós García, de hecho, insitió en que «a pesar de que la cultura vacunal se ha instaurado en la sociedad, es necesario seguir vacunando como medida de prevención global y para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario» además de para lograr un «mejor envejecimiento: vivir más años y hacerlo mejor».

Los ponentes de la Asociación Española de Vacunología destacaron que la vacunación antigripal permite «adaptar las vacunas a las necesidades específicas de la población, especialmente a aquellas en situación de inmunosenescencia» ya que son numerosos perfiles los que consideran necesario inocular la vacuna antigripal más allá de los mayores como personas con patologías crónicas, embarazadas o niños o personas en contacto constante con perfiles de riesgo.

En este sentido, la vocal de la AEV destacó que esa personalizacion por grupos o necesidades especificas «se trabaja desde hace tiempo» y valoró que esta «capacidad de adaptación resulta fundamental porque existen limitaciones en diferentes grupos de pacientes» por lo que conseguir que cada vacuna se adapte a cada grupo «es clave para el éxito».

Hablando de los perfiles a vacunar, entró el debate de vacunar o no a los niños. «La gripe es una enfermedad de niños que mata a adultos», expresó Amós García quien recordó que los servicios de Pediatría ya elaboran un listado para proteger a los menores con patologías que los hacen vulnerables como cardiopatías o problemas respiratorios. Sin embargo, abrió la puerta a ir más allá y planteó la vacunación universal de la gripe en menores.

«Es un debate que hay que empezar a estudiar y analizar, creo que hay que introducirlo», aseguró Amós García quien, no obstante, puntualizó que en estos momentos «es complicado plantear una innovacion tan novedosa, pero lo que estoy convencido es que es necesario que simplemente se debata». «Los países más potentes no se lo piensan, y además de ir a una vacunacion universal es clave no descuidar a los niños, es casi de sentido común», sentenció el catedrático Eiros.

«La gripe que nos une» es el reflejo de la tradición de España en su prevención

Los especialistas en salud pública y microbiología inciden en que tras la dificultad de la vacunación del Sars-Cov-2 «ya estamos muy curtidos»

«Ante la incertidumbre, la clave está en utilizar las herramientas que sabemos que funcionan». Es el plan que defiende la doctora María Fernández Prada, vocal de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y experta en Medicina Preventiva y Salud Pública ante un otoño de incertidumbre en la posible cocirculación de gripe y covid.

Esta estrategia, indicó, tiene la vacunación «como su mejor herramienta» y cuenta, además, con la base de la tradición de España en la vigilancia y monitorización de este virus. «Si en algo tiene tradición y vocación España es en vigilar la gripe, somos pioneros en redes centinelas, con más de cuatro décadas de experiencia», apuntó el catedrático en Microbiología de la Universidad de Valladolid, José Manuel Eiros, quien lo resumió en la frase «la gripe que nos une».

En este sentido, el también responsable de Microbiología del Hospital Río Ortega de Valladolid, recuerda que se hace de manera diaria un diagnóstico virológico y también el seguimiento posterior de la vacunación. «Cada año monitorizamos la respuesta frente a la vacunación en personas institucionalizadas en centros de día y residencias, una labor que llevamos ya 38 años», precisó al tiempo que pidió «estar orgullosos» de esta labor que se hace en nuestro país.

La próxima campaña de vacunación antigripal podría coincidir prácticamente con el fin de la de la inmunización frente a la covid. Así, de cara a esta campaña, Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, indicó que el éxito de la vacunación antigripal dependerá «de los mensajes que seamos capaces de enviar». «Después de un año de mucho sufrimiento, es importante que hagamos uso de las herramientas que sabemos que funcionan como es la vacunación», añadió.

En ese sentido, precisó que la vacuna contra el Sars-Cov-2 «ha sido tan compleja que cualquier otra cosa me parece asumible». «Ya estamos curtidos para cualquier complicación que pueda darse en el futuro», bromeó. Por su parte, la Fernández Prada recordó que la vacunación antigripal «es lo que más hemos estado entrenando».

«Ojalá no perdamos esta cultura de vacunación de una enfermedad que tenemos muy bien definida y frente a la que tenemos que aprovechar trabajar siendo solo uno para dar una respuesta equitativa para todas las personas de manera transparente», expresó el catedrático de Microbiología.

Respecto a la próxima campaña antigripal, los expertos destacan que se tendrá que estudiar cuándo comenzar, pero sobre todo, habrá que «seguir trabajando» en aquellas herramientas que se sabe que funcionan, en este caso, las vacunas.