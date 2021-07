Un turista italiano en Formentera ha denunciado en el medio Repubblica.it que un médico, encargado de realizar las pruebas PCR para poder volar de regreso al país transalpino, no respeta los estándares mínimos de higiene, dejándose los mismos guantes para tratar a diferentes pacientes y tocando otros objetos mientras hace los test.

Covid Formentera, tamponi sospetti ai turisti in partenza: la video denuncia di una turista italiana https://t.co/iwDq61GTUD — Repubblica (@repubblica) 19 de julio de 2021

Según asegura a Repubblica.it el turista italiano que grabó el vídeo, "dado que la prueba de covid era obligatoria 48 horas antes de volver a Italia, lo realizamos en una clínica médica en Es Pujols, que nos indicó nuestro turoperador. Al poco tiempo, comenzó a circular en el hotel el rumor de que el médico que realizaba estar pruebas no tomaba ninguna precaución: usó los mismos guantes con todos los pacientes, tocó su móvil, dinero, marcadores, hisopos y, sobre todo, no tenía reactivo para saber si el hisopo era realmente positivo o negativo. El resultado se envió vía WhatsApp y sin ningún recibo. Informamos de esto a nuestro asistente turístico que, en mi opinión, no hizo nada. Además, no pasamos ningún control en el aeropuerto de España e Italia".

No es la primera vez que unas pruebas PCR para poder viajar de vuelta al país de origen están acompañadas de polémica. Un médico alemán residente en Mallorca está siendo investigado por emitir certificados negativos de coronavirus a sus compatriotas sin pruebas para que puedan volver a su país tras sus vacaciones en la isla. El presunto fraude fue destapado por el periodista Sascha Wintel en un reportaje de investigación emitido en la televisión germana RTL. Además, Michael E. Rösel, ofrece pruebas de antígenos por 60 euros, el doble del precio establecido por el Govern.