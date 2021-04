Hay una vida paralela que transcurre además de la pandemia del coronavirus y en esa otra vida se encuentran Zahira, José Antonio y su tercer hijo, Kilian, que pronto nacerá en Córdoba. El hospital Reina Sofía de Córdoba ha aplicado por primera vez en España la cirugía robótica en una mujer embarazada para la extracción de cálculos biliares "que le estaban produciendo fuertes dolores desde hacía año y medio", según ha apuntado la propia paciente, la cordobesa Zahira Almagro Fernández.

Según ha explicado este miércoles la directora gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, la paciente, de 31 años de edad, cuando ya estaba en avanzado estado de gestación (22 semanas) debía pasar por el quirófano pues "a diferencia de los cálculos renales, las piedras en la vía biliar tienen que ser extraídas porque suelen derivar en pancreatitis y es necesario utilizar la cirugía y radiación, algo contraindicado en pacientes embarazadas".

El jefe de Cirugía General y Digestiva del hospital Reina Sofía, Javier Briceño, ha manifestado que "no teníamos constancia de que en España se hubiera usado en pacientes con este perfil la cirugía robótica, pero partíamos de la experiencia de más de dos años del uso del robot quirúrgico y ha sido un éxito". En 48 horas tras la operación, la mujer pudo volver a casa. "Ha sido un caso difícil porque esta patología requiere cirugía o endoscopia combinada con cirugía, que implica radiación. Como la paciente estaba embarazada teníamos que descartar los tratamientos quirúrgicos habituales. Pensamos que la cirugía robótica podía ser la solución para evitar dañar el útero, ya que el espacio donde había que intervenir era pequeño y esa es una de las ventajas de esta cirugía, junto a la mayor precisión". Por su parte, Briceño ha destacado la labor "impecable" de anestesia y de enfermería, junto la cirugía en esta operación.

Kilian, el "pequeño guerrero"

Zahira Almagro, natural de Córdoba, espera dar a luz para mediados de junio el que será su tercer hijo, pues ya tiene otros dos anteriores, José Manuel, de 13 años, y Paula, de 8. Este tercer vástago, que nacerá después de la operación pionera a la que sometió esta madre, se llamará Kilian, nombre que en gaélico significa "pequeño guerrero", ha precisado la feliz madre.

La operación duró apenas tres horas y se llevó a cabo en el Reina Sofía el pasado 18 de febrero, justo el día del cumpleaños de la hija de Zahira y de José Antonio Urbano Lopera. Esta cordobesa llegó en febrero a Urgencias del Materno, con unos fuertes dolores de espalda, que ella pensó que eran consecuencia de un accidente anterior, y esa misma noche ingresó en planta porque le detectaron cálculos en la vía biliar.

"Ya no aguantaba más las crisis, vomitaba y no me paraba el dolor, ni con suero u otros tratamientos. Los primeros días fueron horribles pensando que podía perder a mi hijo. Me dieron varias opciones, entre ellas esta operación. Estaba nerviosa, pero con mucha esperanza en que iba a ir todo bien y que se me quitarían los dolores. El doctor Javier Briceño me ha salvado la vida, le doy las gracias a él, al resto de médicos y todos los profesionales que me atendieron durante mi ingreso con tanto cariño. Cuando acabó la operación solo me preocupaba mi niño, que siguiera bien, como así ocurrió, y además ya no sufría dolores.

El jefe de Cirugía ha indicado que, en el caso de que la paciente no hubiera sido intervenida, podría haber sufrido una pancreatitis, se le podía haber adelantado mucho el parto o incluso se arriesgaba a perder el hijo que está esperando.

Segundo robot quirúrgico

La directora gerente del Reina Sofía ha resaltado que en los más de dos años que se lleva empleando la cirugía robótica en el Reina Sofía ya se han beneficiado de la misma más de 500 pacientes, "una cirugía que aporta grandes ventajas, porque reduce las complicaciones y las estancias hospitalarias".

El hospital cordobés es referente nacional en el uso de la cirugía robótica en patología hepátíca, siendo de los centros que más experiencia acumula en este campo. De ahí, que entre los objetivos futuros del Reina Sofía esté el incorporar, cuando las circunstancias lo permitan, un segundo robot quirúrgico. En esta línea, el doctor Briceño ha anunciado que se está extendiendo el empleo del robot quirúrgico en cirugía hepática y que pronto se va a emplear en cirugía bariátrica (cirugía de la obesidad).