Test en domicilios con niños incluidos, claves para la encuesta del Covid-19

La encuesta de seroprevalencia que en los próximos días comenzará a realizar Sanidad a unas 60.000 personas para conocer el alcance de la epidemia de coronavirus se realizará en los domicilios, debería incluir a niños y permitirá demostrar que existen "llamativas diferencias" entre territorios.

Así lo ha indicado a la Agencia Efe Joan Villalbí, de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Salud y Administración Sanitaria (Sespas), entidad que participa en el asesoramiento a las administraciones sanitarias.

Este experto, que cree que el tamaño de la muestra (unas 60.000 personas) es razonable, explica que el estudio contempla un desglose provincial, con posibles desgloses sucesivos en algunos territorios, como por ejemplo los insulares.

Villalbí subraya la importancia de que en esta encuesta participen también niños. "Se puede y se debería incluir a menores de edad, porque nuestro conocimiento de la enfermedad en niños es aún muy incompleto", señala.

Existe la impresión de que los menores raramente desarrollan la enfermedad, pero muchos de ellos tienen la infección y pueden transmitirla en su entorno, que es lo que justifica el cierre de las escuelas. Tampoco se conoce hasta qué punto desarrollan inmunidad después de esta infección "inaparente" o si tienen un patrón distinto al de los adultos.

Este epidemiólogo, que conoce "parcialmente" la propuesta de estudio, explica que la encuesta se plantea como otras de ámbito poblacional a domicilio, similar a como se realiza la Encuesta Nacional de Salud. "Seguramente habrá un circuito en el que se avisará a las personas seleccionadas, se les pedirá consentimiento y se procederá a la recogida de muestras" que se realizará en los domicilios de las familias participantes. La unidad de muestreo -detalla- es la familia.

"Creemos que ha habido bastante transmisión en las familias en las que se ha producido un caso, porque los más graves ingresan en el hospital, pero a los leves se les ha pedido que se queden en su domicilio y, en un contexto de falta de medidas de prevención y de desconocimiento sobre la enfermedad como pasó al principio de la epidemia, muchos de los familiares se han infectado".

La encuesta plantea un mínimo de muestras por provincia y una cantidad proporcional por población y cubrirá suficientemente todo el territorio.

Villalbí considera que los resultados del estudio ayudarán a encontrar las diferencias entre territorios "que son muy llamativas", ya que hay zonas como La Rioja, que ha sido la comunidad más castigada en términos de infecciones por mil habitantes, o Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco y en cambio haya otras que aparentemente han estado muy preservadas.

Se trata de algunos territorios insulares, como por ejemplo las islas pequeñas donde prácticamente no habido ningún caso. "Seguramente en estas islas tener el comercio en general cerrado es una medida que casi no tiene justificación epidemiológica en estos momentos porque no van a ser espacios de transmisión y menos en un momento en el que no hay turismo", sostiene.

También se verá si otras comunidades están poco afectadas en relación a su población, como por ejemplo Andalucía, que aunque tuvo los primeros casos, presenta un impacto mucho más modesto que otras, o Galicia.

Gracias a esta encuesta -indica- se verá con las pruebas serológicas qué personas han pasado la enfermedad y han desarrollado defensas y por otro lado, con pruebas tipo PCR, se conocerá quiénes están pasando la enfermedad estos mismos días. Además, habrá un cuestionario de preguntas clínicas para las personas infectadas, señala.