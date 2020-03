Las dudas sobre el coronavirus, resueltas por los médicos

¿Cómo se contagia el Covid-19? ¿Puedo viajar si no he dado positivo? ¿Es cómo una gripe? Las respuestas a estas dudas las dan profesionales de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que mantienen el contacto más cercano con los pacientes.

En un encuentro convocado por esta sociedad médica, los doctores Milagros González Béjar, Manuel Linares Rufo, Paolo Ciardo y Fernando de la Calle ofrecen esta información para los ciudadanos, pero también para los profesionales de atención primaria "cuyo esfuerzo es fundamental para aplicar las medidas de contención".

¿Qué es el Covid-19 y qué periodo tiene de incubación?

Es un virus nuevo, no conocido, del que empezamos a recibir noticias en relación con gente con neumonía, con sintomatología respiratoria y que ha ido aumentando el numero de casos hasta que han saltado las alarmas. El periodo de incubación es de uno a cinco días aproximadamente y puedes estar asintomático y empezar con síntomas pasados unos días después del contacto.

¿Cómo afecta al organismo?

Es de inicio brusco, aparece de repente fiebre alta, con tos, en algún caso malestar general y dificultad respiratoria.

¿Cómo afecta a poblaciones de riesgo?

La gran mayoría de los casos positivos son pacientes con patologías preexistentes y eso favorece el empeoramiento de esas sintomatologías respiratorias que tienen y que hay una evolución que requieren en algunos casos la intubación del paciente. Tenemos que cuidar el doble a todas las personas con factores de riesgo y gran parte de las medidas de contención es para protegerles.

¿Los niños son un factor de contagio mayor?

Parece que los niños pueden jugar un papel de hiperdiseminadores de la enfermedad, por eso ojo con los abuelos que cuidan de los niños, deben extremar la higiene y todas las medidas de protección. No tener colegio o no ir a trabajar no son unas vacaciones, hay que concienciarse de que es un esfuerzo social e insistir en el mensaje de que cuanto más en casa, mejor.

¿Cómo se debe actuar desde la atención primaria?

Estamos en un momento en el que es fundamental el cribado y la identificación de posibles casos para cortar la transmisión, aplicando medidas de aislamiento o derivación hospitalaria. Si hay una persona con síntomas compatibles (fiebre súbita, tos) se considera caso sospechoso y se manda a domicilio si la situación del paciente es buena, para el autoaislamiento y se hace seguimiento telefónico controlando su evolución, en un 80 % de los casos es catarral y poco a poco mejora. A día de hoy, con los protocolos de Madrid, no es necesario tomar muestras tampoco a contactos con situación leve. Si estos pacientes tuvieran algún síntoma, llamar al centro de salud o al teléfono habilitado.

¿Puede un paciente estar infectado y no presentar síntomas?

Parece que sí hay que tener síntomas para ser contagioso, eso no quita que haya población con síntomas imperceptibles. Parecía que sin síntomas no había contagio, pero luego no quedó tan claro.

¿Qué debe hacer la persona que convive con el positivo aislado en su domicilio?

El conviviente tiene que evitar infectarse y tomar todas las medidas de prevención indicadas. Si puede usar un baño él solo mejor. Es importante ventilar las habitaciones, utilizar la lejía que elimina las partículas del virus y no olvidar que el familiar es un apoyo para esa persona y hay que dar un mensaje de tranquilidad, pero manteniendo siempre la prudencia.

¿Cuál es el botiquín básico que hay que tener en casa por si tenemos el virus?

Antitérmicos -ibuprofeno y paracetamol-, hidratación, sentido común y saberse los teléfonos por si tienen que llamar.

¿Cuánto debe durar el aislamiento de un paciente confirmado?

Lo recomendable para alguien que ha desarrollado síntomas son 14 días.

¿Las personas que teletrabajan pueden salir a la calle para tomar el aire y correr un poco?

El mensaje es que cuanto más se quede uno en casa mejor. Si hay un patio interior sí se puede salir, pero a la calle no se sabe quién está delante caminando y hay gotas que caen, partículas en el aire de cualquier persona que ha pasado por el mismo sitio. Es un esfuerzo, pero es mejor quedarse en casa.

¿Cuánto tiempo dura el virus?

En plástico 17 horas.

¿Se inmuniza una persona que ha tenido el Covid-19?

Todo indica que no.

¿Qué medidas principales hay que adoptar para no contagiar?

Lavado de manos y protección respiratoria

¿Poniendo la calefacción alta se acaba con el coronavirus?

No, probablemente generará un catarro al salir a la calle con el contraste de temperatura.

¿Hay pacientes jóvenes que están graves?

Sí, pero el patrón de complicaciones es de las poblaciones de riesgo. El global de los pacientes ingresados graves son con factores de riesgo.

¿Se debe cancelar un viaje a un país donde no hay casos de coronavirus?

Es importante la responsabilidad individual y valorar el impacto global de nuestros actos. Si el viajero sale de Madrid, si no se viaja se reduce la posibilidad de que haya casos en el país en el que quieres viajar.

¿Cuándo será el descenso de la curva de contagios?

Todavía estamos en curva ascendente, los escenarios si las medidas funcionan, es de dos o tres semanas, pero se irá viendo porque depende de los ciudadanos.