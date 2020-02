La píldora del día después evitaría 8.000 abortos al año

El uso de la píldora del día después evitaría 8.000 abortos en España, según la investigación del Hospital Universitario de Álava que alerta de que casi dos millones de mujeres tienen cada año relaciones sexuales desprotegidas, lo que podría ocasionar 299.615 embarazos no deseados.

Los datos se han obtenido tras realizar encuestas a 1.000 mujeres de entre 18 y 40 años, que habían mantenido relaciones sexuales sin protección en los últimos doce meses, de las que un 61% no usó ningún tipo de anticoncepción y un 11% de ellas desconocía la existencia de este recurso de emergencia.

Son los datos facilitados este viernes por el director médico de HRA Pharma, Guillermo Sellers, coincidiendo con el Día Europeo de la Salud Sexual, que ha aprovechado para señalar que las mujeres aún carecen de una "efectiva" formación en esta materia y que persisten las "falsas creencias o mitos" sobre el uso de la píldora del día después.

"La pastilla no es abortiva, lo que hace es inhibir la ovulación y en caso de que la mujer estuviese embarazada previamente, la gestación sigue su curso", ha asegurado el especialista, que también ha insistido en que "no es una bomba hormonal", ni altera la fertilidad futura de la mujer.

Sellers ha puntualizado que no se trata de incitar al consumo de esta fármaco, ya que "no es un medicamento de uso regular", pero ha manifestado que "si la mujer tiene una emergencia lo que debe hacer es evitar un embarazo no deseado, porque la mitad de ellos acaban en aborto".

También ha aprovechado esta conmemoración la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) que ha denunciados las discriminaciones que sufren las mujeres LTB, debido a que en las consultas ginecológicas se presupone su heterosexualidad.

Por eso, la FELGTB ha demandado que se implanten medidas encaminadas a "erradicar las discriminaciones y la estigmatización en el ámbito sanitario".

En este sentido KifKif, la asociación de migrantes y refugiados LGTB también ha reclamado que se ponga fin a "la invisibilidad de la mujer migrante LTB" en el sistema sanitario, al revelar que "más de la mitad de las mujeres diagnosticadas por VIH en 2019 en España fueron migrantes".