Un profesor universitario sugiere que el coronavirus podría haber escapado de un laboratorio de Wuhan

El profesor titular del departamento de Fisiologia, Genética y Microbiologia de la Universidad de Alicante (UA) Francis Mojica, ha afirmado, este viernes, que el coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan podría ser un virus "mutado" que podría haberse escapado del laboratorio ubicado en esa ciudad y que trabaja con patógenos.

"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante, los virus mutan muchísismo y cuando no se controlan exactamente los vectores no sabes de dónde te pueden atacar, y este puede ser un caso de estos", ha dicho. Así, ha reconocido que "mosquea mucho" que haya surgido en una ciudad que cuenta con un laboratorio que trabaja con patógenos y que ha recibido advertencias sobre su seguridad.

Mojica se ha pronunciado así, a preguntas de los medios sobre el coronavirus chino, durante la conmemoración del 40º aniversario de la Universidad de Alicante (UA) en el marco de la celebración de Santo Tomás de Aquino. Mojica recibe, además, la medalla de oro de la universidad en reconocimiento a su trayectoria.

El investigador ha recalcado que las "novedades asustan mucho", pero ha incidido que "infecciones por microorganismos en general, por bacterias y virus" se están sufriendo "constantemente". Por ello, ha pedido "sacar cuentas" de cuánta gente muere por gripe cada año y "a nadie le asusta, y debería probablemente".

Ha estimado como normal que exista "cierta preocupación" sobre el coronavirus porque se desconoce el camino que tomará. Aún así, ha subrayado que los métodos de diagnóstico y para "controlar" este tipo de epidemias "no tiene nada que ver con la de hace unos años".

Francis Mojica ha explicado que los avances en microbiología permitirán controlar que "no vaya mucho más allá de lo que podría haber ido o lo que han ido otras infecciones en otros años".

Sin embargo, ha reconocido que "no se sabe de dónde ha venido" la infección del coronavirus, que ha definido como un "virus tan raro".

"Mosquea mucho que aparezca en una ciudad donde hay un laboratorio de investigación con virus patógenos y sobre el que saltaron unas cuantas alarmas desde otro centro de investigación en Estados Unidos", ha relatado, porque el centro de Wuhan "a lo mejor no reunía todas las medidas de seguridad".

Cuestionado sobre si insinuaba que el virus podría ser creado, Mojica ha negado que insinuara nada: "Lo que digo es lo que dicen los demás. Parece que sea mucha coincidencia que haya un laboratorio que trabaje con virus patógenos y a la gente le gusta relacionar cosas".

España, no tan bien preparada

El profesor ha confiado en que se controle porque se están "poniendo en marcha todos los medios para que no lleguen a más".

Preguntado sobre si España está bien preparada para afrontar la situación, Francis Mojica ha dicho que se está "mucho mejor preparada que en otros sitios" pero "igual no tan preparados como en otros tantos sitios".

"Se están tomando las medidas oportunas, entiendo yo, y de momento la cosa no es demasiado alarmante", ha manifestado.

La vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega ha recibido en el mismo acto el Premio Igualdad de la Universidad de Alicante.