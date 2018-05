Dormir bien es fundamental para tener mejor rendimiento deportivo

Además de, el mejor resultado de los entrenamientos se consigue durante el descanso nocturno. El cuerpo necesita recuperarse tras realizar una sesión de ejercicio, asimilarlo a nivel muscular y cerebral. Si no se duerme bien después de un entrenamiento, mínimo recomendado siete horas, los tejidos cerebrales y físicos no se recuperan. Tras unhan sufrido microrroturas, si no hay un periodo óptimo de recuperación puede llevar a lesiones por sobreestiramiendo con posible derivación a un descenso del control postural.

"Para conseguir el grado adecuado de descanso, un factor de vital importancia es la elección del colchón", asegura Regina. Igual que un buen atleta busca las mejores deportivas, también debe buscar la mejor calidad en el material de recuperación. Asimismo, Maria Regina hace hincapié en la importancia del descanso reparador, no sólo a nivel físico, sino psicológico. El sueño afecta a las funciones cognitivas como la concentración, la atención y el tiempo de reacción. Durante el período de descanso, el cuerpo se oxigena aumentando el riego sanguíneo en músculos y articulaciones para regenerar las células, fortaleciendo el sistema inmunitario y mejorando la actividad mental.

Un deportista mallorquín notará un mejor rendimiento cuando la calidad de su sueño sea elevada gracias a su colchón, y esto no conlleva necesariamente tener que gastar una fortuna, creyendo que cuanto más nos cuesta tanto mejor será nuestro descanso: ¡Esto es un error!