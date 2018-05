Trucos para adelgazar: Las cinco cosas que jamás debes comer si quieres perder peso

Ultraprocesados

Puede que ya llegues tarde a la "operación bikini" o que no tengas mucho tiempo para hacer ejercicio. Vale, pero eso no es excusa para estar saludable o para cuidarte. Por eso en este artículo te contamos las cinco cosas que no debes comer jamás si tu objetivo es perder peso.Recuerda que hace días ya te contamos (repásalo aquí) los diez pequeños "trucos" que podías introducir en tu vida diaria para perder peso.

Seguro que a lo largo de las últimas semanas has oído hablar mucho de este tipo de productos pero no tienes muy claro qué son los ultraprocesados. La respuesta no puede ser más sencilla: son alimentos no naturales elaborados de forma artificial por la industria alimentaria.

¿Cómo los identificas? También es sencillo: son los que tienen más de tres ingredientes. Por ejemplo los bollos industriales. Si quieres perder peso tienes que huir de ese tipo de comida y sustituirla por la comida real (en inglés "real food"). Muchos se están apuntando en los últimos meses en redes sociales a la moda de comer sólo este tipo de comida. No es difícil comer bien: cambia los snacks por fruta y habrás mejorado considerablemente tu comida a media mañana o media tarde en el trabajo.



Azúcar

En las últimas semanas las redes sociales se han llenado de gráficos que muestran la gran cantidad de azúcar que contienen los alimentos que tomamos día a día. Por eso es necesario cambiar nuestra dieta. Prueba a dar pequeños pasos para tomar menos azúcar: el café, por ejemplo, con sacarina. Así reducirás en varias cucharadas la cantidad total de azúcar que tomas en el día a día.



Refrescos azucarados

Casi todas las grandes empresas han empezado a elaborar refrescos "zero": con un sabor prácticamente igual al original pero con menos azúcar. Prueba a cambiarte de gama, así evitarás cientos de calorías todos los días. Ojo: mejor los zero que los "light".



Galletas y dulces

El desayuno es la comida más importante del día. Todos los expertos lo dicen. Pero, ¿has notado alguna vez que por mucho que desayunes galletas y dulces al rato tienes hambre otra vez? Eso es porque las calorías de este tipo de alimentos no son las adecuadas. Prueba a cambiar las galletas y los bollos por fruta, queso o yogur en el desayuno.



Alcohol

Seguro que has escuchado mil veces lo de tener una "barriga cervecera" o que el alcohol son "calorías vacías". Si bebes habitualmente alcohol prueba a dejar de hacerlo durante varias semanas y verás cómo responde el organismo.