Harley-Bavidson Battle of Kings IV, el rey de las harley

Harley-Davidson Valencia acude a la cuarta edición del Battle of Kings con la «Gold Wheels». MOTOR

La página web customkings.harley-davidson.com ya exhibe las 225 motos personalizadas a mano de sus concesionarios oficiales Harley-Davidson de todo el mundo, que compiten en el mayor desafío de customización en el celebrado hasta ahora: Battle Of The Kings IV. Todos los amantes de las dos ruedas pueden entrar en este sitio de internet y votar hasta el próximo jueves 15 de marzo las personalizaciones que más les gusten, no sólo a nivel de España y Portugal, sino cualquier customización de otro país.

En este cuarto año de la competición se puede ver como se miden entre ellas las creaciones de concesionarios oficiales Harley-Davidson de toda Europa, más Japón, Australia, México y Oriente Medio. En España y Portugal, Battle Of The Kings IV cuenta con la participación de 18 concesionarios oficiales, entre los que se encuentra Harley-Davidson Valencia con su espectacular Gold Wheels. Las opciones de la moto de base también se han ampliado en esta nueva edición y todos ellos han podido elegir entre cualquiera de los siete modelos de la gama Dark Custom; Street 750, Street Rod, Iron 883, Forty-Eight y Roadster han sido las posibles opciones, así como también los modelos Softail 2018 Fat Bob y Street Bob.

A partir de estos modelos, los concesionarios oficiales participantes han tenido que cumplir con el reto de crear una auténtica Harley-Davidson personalizada, cuya transformación no debía sobrepasar los 6.000 euros y debía estar inspirada en el abanico de las más de 10.000 piezas y accesorios genuinos de la marca americana.

Como en las anteriores ediciones, Battle Of The Kings IV tendrá un ganador que representará a su región y que pasará a ser finalista junto con el resto de ganadores de las otras regiones. De éstos, sólo uno de ellos será coronado como el «Custom King» en la gran final mundial de este desafío de customización, que se celebrará en noviembre, en el marco del salón EICMA de Milán, Italia, donde estarán expuestas todas las creaciones finalistas.

Circuit de la Ribera, nuevas rodadas para motos

El Circuit de la Ribera acoge hoy una nueva tanda de rodadas. Los responsables de este trazado han vuelto a organizar una jornada para los moteros, los cuales pueden acudir con cualquier tipo de moto. Una oportunidad para pilotar en esta pista por un precio de 50 euros, con la máxima seguridad. Para más información de estas rodadas, los interesados pueden llamar al teléfono 678 388 469.

Equipamiento botas Ufo Avior

La línea de botas del fabricante italiano cuenta esta temporada con una nueva integrante: las Avior. Disponibles en tallas de la 37 a la 48, cuentan con tres combinaciones de color e incorporan la tecnología más avanzada y los materiales más novedosos. Sin duda alguna, una interesante alternativa para los amantes del off-road.